Juno Jean Baptiste au siège de l’UNESCO à Paris pour une causerie et la vente-signature de son livre

Le journaliste Juno Jean Baptiste a quitté Haïti le mercredi 1er novembre 2023 à destination de Paris, en France, pour participer à une causerie autour de son dernier ouvrage, à la maison de l’UNESCO située au 31, rue François Bovin, Paris, 75015. Cette causerie sera suivie de la vente-signature de son livre intitulé « Les Manœuvres et les Griffes, une plongée intime dans les secrets du Parlement ». L’activité se déroulera ce dimanche 5 novembre à partir de 16 heures (heure française).

Le jeune auteur avait réalisé la première vente-signature du livre le 12 octobre dernier à l’hôtel Oasis en présence d’anciens parlementaires, de journalistes, de politiciens et d’autres personnalités de la société civile. Il profitera de son passage à Paris pour faire le débat autour de cet ouvrage de 262 pages dressant le portrait de la posture traditionnelle de nos parlementaires. À la fin de cette causerie, une vente-signature du livre se fera au prix de 20 euros.

Le journaliste a exprimé sa satisfaction de participer à cette causerie. Pour lui c’est une très belle occasion de partager les idées sur la nécessité de réformer le parlement haïtien, a-t-il dit.Juno Jean Baptiste a aussi souligné qu’il fera en décembre prochain une longue tournée aux États-Unis, dans plusieurs États où il rencontrera plusieurs haïtiens de la diaspora comme ce sera le cas demain en France.

À travers cet ouvrage, le co-animateur de l’émission Boukante Lapawòl sur Radio Mega (103.7), avait déclaré à Juno7 dans une interview que l’idée de ce livre c’est d’inciter les gens à faire les choses autrement. “En revenant sur les manquements, les faux pas, les impossibilités répétitives des élus à aller au-delà des petits plats de lentilles et à prendre la mesure de certains moments d’histoire, les impasses politiques entretenues par tous les blocs parlementaires, la propension presque maladive à vouloir tout marchander et faire changer l’exécutif, je pointe les limites d’un système anachronique et déphasé qui a fait son temps.”

Juno Jean Baptiste est journaliste depuis 10 ans. En 2015, il a gagné le prix Philippe Chaffanjon en France récompensant chaque année un reportage multimédia publié dans la presse française et haïtienne. Il a étudié la sociologie à la Faculté des sciences humaines de l’Université d’État d’Haïti (UEH). Il a travaillé pour Le Nouvelliste de juillet 2013 à octobre 2018. Après sa démission en 2018 au quotidien haïtien, tout juste quelques mois après, il a cofondé Pappost avec d’autres amis. Depuis plus d’un an, il est analyste politique sur radio Méga. Il est originaire d’Ennery, là où vivent encore ses parents.

