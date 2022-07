Jusqu’? quand va-t-on laisser Ha?ti cuire dans son jus ?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Encore une fois, Ha?ti se retrouve dans une situation compliqu?e. Le dollar vaut 130 gourdes dans certains commerces, tous les prix prennent l’ascenseur, le co?t d’une course en transport public atteint des sommets, les produits p?troliers sont rares et chers, l’ins?curit? et le stress touchent tout le monde, les victimes, les parents et proches des victimes et tous ceux qui se demandent de quoi demain sera fait.

Si plusieurs rues de la capitale ha?tienne ?taient bloqu?es ce mercredi, cela n’a fait qu’accentuer le sentiment de peyi l?k que l’on vit sans aucun mot d’ordre. Chacun s’inqui?te et se demande si la guerre des gangs qui fait rage ? Cit? Soleil ne prendra pas pied un jour sur son quartier. Il y a tellement de zones paisibles qui sont aujourd’hui devenues un enfer.

Pendant que chaque Ha?tien se rend compte des malheurs du pays et s’interroge sur l’avenir, dans les r?unions de la communaut? internationale nombreux sont les amis d’Ha?ti qui estiment m?me que tout va bien en Ha?ti.

Tout va tr?s bien.

Ceux qui connaissent la chanson <> ont d? faire le parall?le. Nos juments sont mortes, l’?curie a br?l?, la maison est en cendre, le mari de la marquise s’est suicid? apr?s avoir ruin? la famille, mais tout va tr?s bien.

La derni?re fois que le pays avait connu une situation pareille c’est apr?s le coup d’?tat de septembre 1991, pendant le dernier r?gne en date des militaires ha?tiens. Tout allait mal mais des diplomates, des ?lus, des hommes d’affaires et des leaders politiques chantaient aux oreilles des g?n?raux sans projet que tout allait tr?s bien.

Tout va tr?s bien alors qu’hier comme aujourd’hui le pays cuit dans son jus. Perd ses derni?res gouttes d’?nergie, sue sang et eau pour rien.

On dirait que quelque part, une main invisible a d?cid? de nous faire payer notre aveuglement et le refus de partager les responsabilit?s autour d’un g?teau disparu mais ? reconstituer.

Tout va mal en Ha?ti en ce mois de juillet 2022 et on se demande encore si 2×2 font 4 ou 6. On met en question les fondements de toutes les th?ories de la gouvernance, du d?veloppement et de la prise de pouvoir. On veut r?inventer la roue en proposant qu’elle soit carr?e.

Une rencontre Primature – Montana est annonc?e ce jeudi alors que l’?tude du dossier Ha?ti est suspendue ? l’ONU jusqu’? vendredi.

Nos hommes et femmes politiques vont-ils tout faire une nouvelle fois pour ne pas avancer ou vont-ils enfin comprendre que dans l’autocuiseur national la temp?rature est tr?s ?lev?e.

On attend beaucoup de la rencontre des faibles-qui-se-croient-forts qui est annonc?e.