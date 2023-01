Justice, transparence, participation sont encore n?cessaires

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Justice, transparence, participation, twa w?ch dife, trois piliers fondamentaux qui devaient soutenir la construction d?mocratique en Ha?ti en 1990, ?l?ments de la doctrine th?oris?e par Georges Anglade pour le mouvement Lavalas naissant, n’ont jamais ?t? autant d’actualit? que cette ann?e 2023. D’actualit? par leur absence.

Alors que les derniers vestiges de la d?mocratie parlementaire viennent de s’effacer le 9 janvier avec la disparition du dernier tiers du S?nat de la R?publique et qu’il n’existe plus aucun ?lu en Ha?ti, la participation prend un gros coup; alors que l’impunit? r?gne avec le dysfonctionnement g?n?ralis? de l’appareil judiciaire et b?n?ficie de la faiblesse des forces r?pressives d’Etat, la justice agonise; alors que le pays, scandale apr?s scandale, n’arrive pas ? enclencher des poursuites contre aucun corrupteur ni contre aucun corrompu, la transparence n’est m?me plus un voeux pieux.

Justice, transparence et participation ne sont plus dans le d?cor national et aucun acteur de la classe politique — pouvoir comme opposition- – ne promet de les r?animer ou de les remplacer. Lavalas avait ?chou? ? les mat?rialiser mais les w?ch dife sont encore n?cessaires.

Les discours faisant la promotion des piliers de 1990 ne sont plus, n’ont pas ?t? remplac?s par des alternatives solides et le projet d?mocratique n’est plus ? l’ordre du jour. On doit s’en inqui?ter car la politique, plus que la nature, a horreur du vide.

L’absence d’un r?ve, d’une utopie, souligne combien nous vivons dans un ?tat failli – on peut chercher des heures les causes et les coupables internes et externes- et souligner nos erreurs depuis la chute de la dictature des Duvalier, rien ne corrigera le r?el qu’un autre r?el.

Nou p?di wout. N ap p?di tan.

Les fossoyeurs des id?es et des institutions sont ? l’oeuvre depuis longtemps et oeuvrent encore.

Aujourd’hui, il faut reconqu?rir la souverainet? nationale qui passe par des ?lections. La participation est essentielle pour la cr?dibilit? et la l?gitimit? du processus. Qui y travaille ?

Aujourd’hui, il faut r?inventer l’Etat de droit et reconstruire l’infrastructure s?curitaire. La justice marche de pair avec la force organis?e. Qui y travaille ?

Le premier ?chelon ? mettre en place est celui qui permet ? l’Etat d’exister : il faut contr?ler le territoire, collecter aux fronti?res, rendre tous les citoyens ?gaux devant l’imp?t, publier un budget o? rentr?es et d?penses sont inscrites. La transparence est la premi?re pierre qui tient l’?difice. Qui y travaille ?

Justice, transparence, participation, on peut changer l’ordre de l’?nonc?, changer le sens des mots, modifier les objectifs, pour sortir de l’Etat failli, il faut passer des carrefours, ?riger des piliers solides et d?poser la chaudi?re nationale sur twa w?ch dife, au minimum.