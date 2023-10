Justin Trudeau et les leaders de la CARICOM priorisent l’économie, la sécurité, les changements climatiques

​

Bâtir des économies fortes pour la classe moyenne, renforcer la sécurité régionale, telles sont les priorités des dirigeants des Caraïbes.

Le Premier sommet Canada-Caricom autour du thème “Partenaires stratégiques pour un avenir résilient” a pris fin ce jeudi 19 octobre 2023. Au cours de ce sommet entre le Canada et la Communauté des Caraïbes, le premier ministre canadien, Justin Trudeau et les dirigeants des Caraïbes ont fait progresser leurs priorités communes visant à lutter contre les changements climatiques, de bâtir des économies fortes pour la classe moyenne et de renforcer la sécurité régionale.

Selon le communiqué du Premier ministre Justin Trudeau, les dirigeants ont discuté des moyens de diversifier les échanges commerciaux et d’accroître l’investissement dans des secteurs névralgiques tels que les services financiers, l’infrastructure résiliente, les technologies propres, les technologies de l’information et des communications et la gestion des ressources naturelles.

“Afin d’offrir de nouvelles occasions aux entreprises et aux travailleurs, le premier ministre a annoncé que le Canada élargirait le programme donnant aux pays de la région des Caraïbes un accès en franchise de droits au marché canadien pour la vaste majorité des marchandises – le programme Tarif des pays antillais du Commonwealth – pour y inclure les textiles et les vêtements” lit-on dans le communiqué émanant du bureau du Premier ministre Justin Trudeau qui précise que le Canada aide aussi les entreprises à profiter de ses programmes de traitement tarifaire préférentiel en simplifiant les règles d’origine et les exigences en matière de documents d’expédition.

Concernant la situation d’Haïti, le communiqué souligne que le Canada continuera de travailler avec ses partenaires des Caraïbes en vue de bâtir un avenir plus sûr, plus stable et plus prospère, y compris pour les populations d’Haïti, du Venezuela et du Moyen-Orient.

La ministre des affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly de son côté a annoncé sur son compte X qu’elle a rencontré son homologue Kerrie Symmonds au cours de cette réunion ils ont discuté de la façon dont les partenaires de la CARICOM peuvent soutenir les Haïtiens pendant cette crise. “J’ai aussi exprimé ma gratitude à la Barbade pour son adhésion à la Déclaration contre la détention arbitraire, menée par le Canada” poursuit Mélanie Joly.

En marge du premier Sommet Canada-Caricom, soit le mercredi 18 octobre 2023, le Premier Ministre du Canada Justin Trudeau qui était accompagné de la Ministre des Affaires Étrangères, Mélanie Joly, s’est entretenu avec le Premier Ministre haïtien, Ariel Henry. Lors de cet entretien, Trudeau a exprimé son inquiétude face aux crises humanitaire, sécuritaire et politique qui sévissent actuellement en Haïti.

