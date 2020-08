Elle s’appelle Karine Jean-Pierre. Karine, un prénom que lui choisit l’infirmière qui est présente lorsque sa mère la met au monde le 13 août 1974 dans un hôpital de Fort-de-France, en Martinique. Ses parents, voulant à tout prix fuir la pauvreté d’Haïti et la dictature de Jean-Claude Duvalier, avaient laissé le pays un an plus tôt, laissant même derrière eux un fils, Donald, un poupon tout juste âgé de sept mois. Ce grand frère, Karine ne le connaîtra jamais : il meurt peu après leur…