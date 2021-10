Kenneth Merten de retour en pays connu

Avec le titre de charge d’affaires, Kenneth Merten est de retour a Port-au-Prince. Une fois de plus, ce diplomate qui se passe de presentation en Haiti sera le numero un de l’ambassade americaine en Haiti apres la fin de mission de Michele J. Sison. Mme Sison s’en va en laissant derniere elle un pays en ruine. Un pays encore plus en ruine que pendant le regne de Merten, ambassadeur en Haiti, apres le seisme de janvier 2010.

<>, demeure l’une des declarations les plus importantes faite en Haiti de Kenneth Merten, le 8 mars 2012. Ce jour-la, le diplomate sauve le mandat naissant du president Tet Kale. Accule sur sa nationalite par un certain senateur Jean-Charles Moise en 2012 qui l’avait accuse d’etre detenteur d’un passeport americain au nom de Michael Joseph Martelly. Le president Michel Joseph Martelly a ete sauve par le gong de Kenneth Merten. Il faudra la publication des documents de Pandora Papers en octobre 2021 pour retrouver un document officiel datant de 2008 ou Michel Martelly signe comme etant a.k.a Michael Martelly aux cotes de son associe en affaires, Laurent Lamothe, son futur premier ministre.

Ambassadeur des Etats-Unis en Haiti de 2009 a 2012, le charge d’affaires Merten revient en poste avec un passe aux bagages lourds. Temoin privilegie d’une periode importante dans l’histoire contemporaine d’Haiti marquee par le tremblement de terre du 12 janvier 2010, les rates de la reconstruction apres la catastrophe, l’epidemie de cholera introduite par la MINUSTAH et les elections qui ont conduit Michel Martelly a la magistrature supreme alors qu’il n’avait pas la qualite pour etre candidat a la presidence a cause de sa carte de residence permanente aux Etats-Unis au moment de son inscription comme candidat. Et, Kenneth Merten le savait et le dira…

Michel Martelly etait resident permanent aux Etats-Unis d’Amerique et c’est en presence de l’ambassadeur Kenneth Merten qu’il a remis sa green card a l’ambassade americaine de Port-au-Prince en 2011. Or, selon l’article 39 de la loi electorale de 2008, <> Wyclef Jean, chanteur, ambassadeur de bonne volonte appointe par le president Rene Preval, sera disqualifie de la meme election pour possession de carte de residence permanente aux USA.

Avec le representant special du Secretaire general des Nations Unies en Haiti, Edmond Mulet, et des ambassadeurs du Core group comme Didier Lebret (France), Merten sera de ceux qui feront pression sur le Conseil electoral de Gaillot Dorsainvil (president) et de Pierre Louis Opont (directeur general) pour modifier les resultats de l’election presidentielle de 2010-2011. Avec la complicite de l’Organisation des Etats Americains (OEA), ils auront gain de cause et excluront Jude Celestin de la course au profit de Michel Martelly. Ce groupe de diplomates tout puissant eut meme a menacer le president Preval de l’exiler.

Kenneth Merten est aussi le temoin des nombreuses promesses et des fonds decaisses par la communaute internationale pour la reconstruction d’Haiti apres le tremblement de terre de janvier 2012. Une reconstruction qu’on attend encore. Comme ambassadeur, il a assiste sans reaction notable a l’eclosion et l’epanouissement de la grande corruption en Haiti a la faveur de la disparition sans realisation notable des milliards des fonds de la CIRH et la dilapidation des milliards du fonds PetroCaribe.

Il faut souligner au passage les efforts de Merten pour que le parc industriel de Caracol sorte de terre… Une belle idee qui peine a tenir toutes les promesses faites pendant sa conception et autour de son berceau. Merten et Mme Hillary Clinton, alors Secretaire d’Etat americain offrirent le parc Caracol aux Haitiens qui dix ans plus tard continuent de tout faire pour tuer le projet. Une des rares realisations de l’apres-seisme.

Pour avoir passe trois ans en Haiti comme ambassadeur des Etats-Unis, puis comme envoye special ou responsable d’Haiti a partir de ses fonctions hemispherique, Kenneth Merten roule sa bosse en Haiti ou sur le dossier Haiti depuis le coup d’Etat contre le president Jean Bertrand Aristide (1991-1994) et peut se targuer de connaitre tous les acteurs politiques, ceux de la societe civile et du monde des affaires. Leur parler ne sera pas complique pour lui. Cependant, sa proximite avec le clan de Michel Martelly que plus d’un lui reprochent, peut faire de lui un diplomate marque d’un soupcon de partialite… Michel Martelly le decorera en juillet 2021 de la plus haute distinction remises a de rares ambassadeurs quittant leur fonction en Haiti.

<>, a tweete le secretaire d’Etat, Antony Blinken ce mardi 12 octobre

<>, a declare son cote sur son compte Twitter, l’ambassadeur d’Haiti a Washington, Bocchit Edmond. Porte par l’enthousiasme, l’ambassadeur haitien aux Etats-Unis n’a pas compris qu’il n’a pas a se prononcer sur ce qui se passe en Haiti.

Kenneth Merten a exerce la fonction de coordonnateur special pour Haiti et de sous-secretaire adjoint pour Haiti au Bureau des Affaires de l’Hemisphere Occidental. Il a ete charge des affaires canadiennes au meme bureau en tant que sous-secretaire adjoint. Il a ete ambassadeur a deux reprises dont ambassadeur des Etats-Unis en Republique de Croatie, de 2012 a aout 2015, et Ambassadeur des Etats-Unis en Haiti de 2009 a juillet 2012.

Il fut egalement secretaire executif adjoint de la secretaire d’Etat Hillary Clinton et auparavant de la secretaire d’Etat Condoleezza Rice. Sa derniere fonction etait au service des recrutements des talents rares. Une fonction de gestionnaire de ressources humaines et de formation aux taches multiples de la diplomatie.