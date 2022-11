Kenscoff : “15 personnes mortes du chol?ra”

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’?pid?mie du chol?ra se propage ? Kenscoff et a tu? environ 15 personnes dans trois sections communales. Plusieurs habitants sont affect?s par la maladie, a rapport? Massillon Jean, agent ex?cutif int?rimaire de la commune.

Le bilan partiel avanc? par Massillon Jean fait ?tat de 15 morts et plusieurs personnes malades. On deplore 2 personnes mortes dans la section communale de Grand-Fond, 2 autres dans la section communale de Soursailles et environ 10 dans la section communale de Bellefontaine (Nan Kribich et Granplas).

Intervenant ? l’?mission Panel Magik sur Magik 9, l’?dile de Kenscoff en a profit?, ce mardi, pour lancer un appel ? l’aide aux institutions oeuvrant dans le domaine de la sant? afin d’aider ? stopper la propagation de la maladie dans sa commune peupl?e de 60 mille ?mes.



“Il y a deux des cinq sections communales de Kenscoff qui sont d?pourvues de structures sanitaires et qui sont difficiles d’acc?s”, a relat? M. Jean. La commune dispose d’un h?pital ? Fermathe et le centre de sant? qui se trouve au centre-ville qui fournit des soins de sant?, a-t-il confi?, insistant sur la mise en place d’un centre de traitement de chol?ra pour desservir les personnes atteintes.

L’agent ex?cutif int?rimaire de Kenscoff explique que les cas suspects ont alert? les autorit?s municipales qui, de concert avec le responsable du centre de sant? de Kenscoff, viennent en aide aux personnes en difficult?.

“Nous avons d?j? contact? l’UNICEF qui nous permettra de trouver du chlore, aquatab, s?rum oral, gants et masques qui vont ?tre distribu?s aux agents de sant? communautaire et aux CASEC pour arriver ? toucher la population qui vit une situation extr?mement difficile”, a-t-il confi? avant de lancer un appel ? la vigilance aupr?s de la population kenscovite afin de se prot?ger contre la maladie.