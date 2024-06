Kenscoff : le MSPP a présenté un rapport de l’Investigation sur l’alerte de syndrome fébrile chez les enfants

Alerte de l’épidémie de fièvre à Kenscoff : une fausse alerte selon le Ministère de la Santé.

Une récente investigation menée par la Direction Sanitaire de l’Ouest (DSO) a dissipé les inquiétudes concernant une possible épidémie de fièvre chez les enfants dans la commune de Kenscoff. L’enquête, initiée après des signalements alarmants le 19 juin 2024, a révélé que les cas de fièvre détectés étaient principalement liés à des syndromes grippaux saisonniers et à des infections respiratoires bénignes.

Le rapport de l’investigation, effectué par une équipe spécialisée de la DSO les 20 et 21 juin 2024, avait pour objectif de confirmer ou infirmer les cas signalés, d’évaluer leur gravité, et de caractériser les cas détectés. Parmi les observations notables, un cas de décès et deux hospitalisations ont été rapportés dans une même famille, mais les analyses préliminaires suggèrent une intoxication alimentaire plutôt qu’une cause infectieuse.

Résultats de l’Investigation

Jour 1 : Kenscoff et Fermathe

Selon le document du MSPP, trois filles de la même famille ont été identifiées avec des symptômes de fièvre, dont une est décédée. Les deux autres ont montré une bonne évolution après hospitalisation.

Les registres médicaux ont révélé un total de 29 cas de fièvre entre le 3 et le 20 juin 2024, majoritairement associés à des syndromes grippaux.

Jour 2 : Bellevue-La Montagne

Aucun cas de fièvre sévère n’a été détecté. Les cas enregistrés étaient liés à des affections bénignes.

Aucune augmentation notable des cas de fièvre n’a été constatée dans les registres médicaux.

Les tests rapides pour la Covid-19 se sont révélés négatifs, et les analyses en cours cherchent à identifier d’autres agents pathogènes potentiels comme la dengue ou le paludisme.

L’investigation approfondie a conclu que les rumeurs de décès multiples et une possible épidémie étaient infondées. Les symptômes observés correspondaient à des infections respiratoires bénignes et à des syndromes grippaux saisonniers. Les autorités sanitaires ont renforcé les mesures de prévention par des séances de sensibilisation et la distribution de kits d’hygiène.

L’alerte initiale a été officiellement classée comme une fausse alerte, soulignant l’importance de la vigilance et de la réponse rapide des autorités sanitaires pour prévenir la propagation de fausses informations et garantir la sécurité publique.

