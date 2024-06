Kichemy Dorcena, boursier haïtien au Berea College, présente le Duolingo English Test comme alternative abordable au TOEFL

​

Duolingo English Test : une alternative abordable et efficace au TOEFL pour étudier aux États-Unis.

Après sa participation à l’événement annuel DETCon24, Kichemy Dorcena, étudiant boursier du Berea College aux États-Unis, a captivé les internautes en partageant des informations sur l’utilisation du Duolingo English Test (DET) comme une alternative viable au TOEFL (Test of English as a Foreign Language ou Test d’anglais langue étrangère) pour les étudiants internationaux souhaitant étudier aux États-Unis et dans d’autres pays anglophones.

Beaucoup connaissent Duolingo comme une application pour apprendre des langues, mais Dorcena a souligné un aspect moins connu : le département Duolingo English Test. Il a présenté cinq avantages significatifs du DET par rapport au TOEFL :

1- Coût abordable : Le DET coûte environ 30% du prix du TOEFL, ce qui en fait une option financièrement attrayante pour de nombreux étudiants.

2- Flexibilité : Les candidats peuvent passer le test depuis chez eux, à tout moment, offrant une grande flexibilité par rapport aux dates et lieux du TOEFL.

3- Rapidité des résultats : Alors que le TOEFL prend environ deux semaines pour fournir les résultats, les candidats au DET reçoivent les leurs en seulement deux jours.

4- Envoi de résultats gratuits : Les candidats peuvent envoyer leurs résultats certifiés à autant d’écoles qu’ils le souhaitent sans frais supplémentaires, contrairement au TOEFL qui facture 25 $ par institution.

5- Durée plus courte du test : Le DET dure environ une heure, alors que le TOEFL peut prendre trois à quatre heures, permettant ainsi aux candidats de gagner du temps précieux.

De plus, Dorcena a révélé un avantage supplémentaire : la possibilité de passer le DET gratuitement. De nombreuses universités américaines offrent des codes de réduction pour le test, permettant aux étudiants de le passer sans frais. Dorcena lui-même a bénéficié de cette opportunité.

Le jeune étudiant boursier mentionne qu’il est possible pour une personne intéressée de visiter le site Duolingo pour obtenir plus d’informations. Il ajoute qu’il y a une option permettant de s’entraîner au test plusieurs fois avant de le passer.

Outre ses conseils sur le DET, Dorcena a été invité à parler des différences entre la génération Z et les générations précédentes lors de l’événement. Il a également saisi l’occasion de visiter le département général de Duolingo et de rencontrer des professionnels de l’entreprise, renforçant ainsi son engagement envers l’éducation et l’innovation.

Le témoignage de Kichemy Dorcena souligne l’importance du DET comme une alternative abordable et pratique au TOEFL pour les étudiants internationaux aspirant à étudier dans des pays anglophones, offrant ainsi une voie plus accessible vers l’éducation internationale.

Originaire de la commune de Delmas en Haïti, Kichemy Dorcéna fait partie des boursiers du Berea College aux États-Unis. Le jeune compatriote de 21 ans a été sélectionné parmi les 40 admis sur plus de 1 000 candidats à travers le monde. Ancien élève des Pères Salésiens (Collège Dominique Savio), il a choisi de se spécialiser en sciences informatiques et en économie.

