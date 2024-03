Kidnappé par le gang 400 Mawozo, le youtubeur américain d’origine libanaise a recouvré sa liberté

​

Addison Pierre Maalouf, un célèbre youtubeur américain d’origine libanaise, a recouvré sa liberté

Sans donner trop d’explication, le youtubeur américain Addison Pierre Maalouf, a annoncé sur son compte X avoir été libéré par le gang 400 Mawozo qui l’avait kidnappé le 14 mars dernier alors qu’il se rendait dans le fief du gang dirigé par Jimmy Chérisier alias Barbecue à Delmas dans le cadre d’une interview. Le gang dirigé par Lanmò 100 jou à Croix-des-Bouquets avait exigé 600.000 dollars américains pour la libération du youtubeur.

“J’ai été kidnappé uniquement à cause de la couleur de ma peau. J’ai été kidnappé parce que j’étais un « Blanc ». Je ne peux pas donner plus de détails avant de rentrer à la maison, mais tout ce que je dirai pour l’instant c’est : Gloire à Dieu. Sorti entre le Vendredi Saint et Pâques, le Christ est Roi. Quand on est kidnappé en plein désert haïtien à 60 minutes de toute civilisation dans une cabane en béton entourée de barbelés, on ne prie pas un drapeau arc-en-ciel, on prie Dieu”

Par ailleurs, dans une vidéo filmée par le chef de gang 400 Mawozo et rendue publique sur les réseaux sociaux, Lanmò 100 jou a présenté le youtubeur bien avant sa libération. Le caïd de la Croix-des-Bouquets voulait montrer que la victime était à l’aise chez lui, rien de grave ne lui était arrivé.

Les ravisseurs avaient exigé 600.000 dollars américains pour la libération du youtubeur. D’après les informations, une somme de 40 000 dollars a été versée par ses proches mais les ravisseurs avaient exigé un montant plus important pour libérer Addison Pierre Maalouf, enlevé deux jours après qu’il est venu en Haïti.

Pour le moment, on ignore si l’entourage du youtubeur avait versé un autre montant. Addison Pierre Maalouf vit aux États-Unis à Atlanta. Ses contenus sur YouTube ont pour but d’aller à la rencontre des chefs de gang, des cartels de drogue dans des pays réputés dangereux.

