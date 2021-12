Kidnapping en Ha?ti : la parole aux victimes

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Mario*, juriste et entrepreneur, 29 ans, se rendait chez le coiffeur quand il a ?t? abord? tout pr?s de chez lui au d?but de l’ann?e. Un homme en voiture l’a sollicit? pour lui demander une information. Alors qu’il conversait avec ce dernier, des hommes de la voiture sont descendus et ont point? leurs armes sur lui en lui intimant l’ordre d’y monter. Il passera trois jours entre les mains des ravisseurs en compagnie d’autres personnes qui, elles aussi, ont ?t? enlev?es. Mal nourri, frapp?, priv? de contact avec l’ext?rieur, ces trois jours ont marqu? le jeune homme ? jamais.

La sensation d’avoir fr?l? la mort

<>, raconte le jeune homme.

Des menaces, il en subissait ? chaque fois que l’un de ses ge?liers passait. Ceux qui ?taient enferm?s dans la m?me pi?ce que lui devaient garder la t?te baiss?e au risque de recevoir une balle, t?moigne Mario. Ils devaient ramper, ne jamais lever la t?te et encaissaient les coups de pied au bon vouloir de leurs ravisseurs.

Stanley*, une autre victime enlev?e et s?questr?e pendant plusieurs jours en 2020, se rappelle, lui aussi, des menaces de mort prof?r?es religieusement ? son encontre tandis qu’il ?tait s?questr?. <>

Une exp?rience traumatisante

<>, affirme Mario. <>, ajoute-t-il, pein?.

Des mois apr?s, Mario n’arrive toujours pas ? reprendre ses activit?s habituelles. La peur et l’anxi?t? l’accompagnent dans tout ce qu’il fait, lui qui avant pourtant avait des journ?es bien remplies.

Cette sensation de peur et d’anxi?t?, Stanley la connait bien. <>, raconte-t-il. Pour les deux jeunes gens, le cauchemar se poursuit encore puisqu’il n’arrive toujours pas ? retrouver leur vie d’antan.

M?me son de cloche pour Mike Bellot, entrepreneur et concepteur de Solo Bag, qui a ?t? enlev? et s?questr? durant l’ann?e 2021. <>, t?moigne-t-il. <>, explique-t-il.

Pour toutes les victimes, sortir, reprendre les activit?s habituelles a ?t? difficile. En d?pit du fait qu’elles aient rencontr? des psychologues, les s?quelles les ont poursuivies pendant un bout de temps et certaines sont encore bien pr?sentes dans leur vie.

Des cons?quences psychologiques multiples

Selon le psychologue Vinson Bradley No?l de la Cellule d’intervention psychot?rapeutique d’urgence d’Ha?ti, les cons?quences du kidnapping varient d’une victime ? une autre. <>, d’apr?s le th?rapeute.

Ce que l’on retrouve le plus souvent, ce sont les troubles du stress post-traumatique (TSPT), selon le sp?cialiste, qui se manifestent par des cas de d?pression, une hypervigilance et aussi des envies suicidaires. Certaines victimes d?veloppent ?galement diverses phobies comme la peur de l’obscurit? ou encore la peur de rester seule.

Hans Pierre T?l?maque, jeune m?decin ayant ?t? enlev? alors qu’il sortait de l’H?pital de l’Universit? d’Etat d’Ha?ti, se rappelle avoir pris beaucoup de temps avant de reprendre correctement ses activit?s. <>. Aujourd’hui, avec le support de ses proches, le jeune m?decin essaie, tant bien que mal, d’aller de l’avant.

<>, rench?rit Jeff Cadichon, docteur en psychologie clinique et psychopathologie et auteur de l’ouvrage <>. L’un des cas que le docteur en psychologie a connu est celui d’une jeune femme de 25 ans ayant subi le kidnapping et, malgr? sa lib?ration, continue de se comporter comme si elle ?tait encore s?questr?e. La jeune femme s’isole volontairement et reste recroquevill?e comme si elle ?tait encore entre les mains des ravisseurs. Certaines victimes peuvent aussi ressentir un sentiment de col?re ou d’agressivit?. D’autres peuvent subir des d?ficits de concentration ou encore avoir des difficult?s de m?morisation.

Le syndrome de Stockholm ou forme d’empathie, de compassion ou m?me de l’amour pour l’agresseur, c’est aussi une des cons?quences psychologiques que l’on peut trouver chez les victimes de kidnapping, d’apr?s le docteur Cadichon. <>. Il est important, dans ces cas-l?, pr?cise le sp?cialiste en sant? mentale, de ne pas juger les victimes.

Des s?quelles physiques

<>, t?moigne Mario. Des mois apr?s, il ressent encore des douleurs physiques ? la suite des coups qu’il a re?us.

Dans le cadre de son travail, le psychologue No?l affirme avoir rencontr? beaucoup d’autres victimes du kidnapping qui souffrent encore de probl?mes physiques ? la suite de cette exp?rience. <>, ajoute-t-il.

Des cas de viol collectif

D’apr?s la Cellule d’observation de la criminalit? du Centre d’analyse et de recherche en droits de l’homme (CARDH), un organisme de d?fense des droits humains en Ha?ti, la plupart des femmes ayant ?t? kidnapp?es ont ?t? viol?es. Il n’existe que de rares exceptions. G?n?ralement, les victimes subissent des viols collectifs durant tout le temps de leur s?questration. Cependant, la grande majorit? des victimes refusent d’en parler, ce qui emp?che les organismes de d?fense des droits humains de donner des chiffres sur le nombre de femmes qui ont ?t? victimes. Le cas le plus grave auquel la cellule a eu ? faire face est celui d’une jeune femme qui a ?t? viol?e durant sa s?questration et s’est rendue compte, ? sa lib?ration, qu’elle attendait un enfant et qu’en plus, elle avait contract? le VIH.

De ces s?ances de viol, Mario s’en souvient parfaitement m?me s’il en a ?t? ?pargn?. <>. Ils ne faisaient pas d’acception sur le sexe. Qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, ils les frappaient, les torturaient puis les violaient.>>

Ne pas vouloir en parler

Certaines des victimes refusent de parler ou de se confier apr?s avoir subi ces maltraitances, notamment ceux qui ont subi le viol. Pour Mario, parler de ce qu’il a subi, vu et entendu n’a pas ?t? facile. Cela lui a pris du temps avant de pouvoir revenir sur cette exp?rience m?me avec ses proches. Lorsqu’il a vu le psychologue, il n’?tait pas encore pr?t ? se confier, ? revenir sur ce qu’il a v?cu. Un comportement que le docteur No?l a rencontr? assez souvent.

<>, explique le psychologue. Il y en a qui viennent et qui sont bloqu?s, certains peuvent se figer ou se mettre ? pleurer ? la simple ?vocation de ce qui s’est pass?. Emotionnellement, c’est ?prouvant. Apr?s sa lib?ration, Mike Bellot a ressenti cette peur de parler. Si bien qu’il a pris du temps avant d’aller faire sa d?position aupr?s de la Police nationale d’Ha?ti.

Pour la r?daction de cet article d’ailleurs, plusieurs victimes contact?es ont refus? de t?moigner, certaines pour des raisons de s?curit?, d’autres parce qu’elles ne veulent plus revenir sur ce qu’elles ont v?cu.

Une situation qui touche aussi les familles

<>, raconte Hans T?l?maque. Cela a beaucoup affect? ma famille. Malgr? la lib?ration du jeune homme, ses proches restent encore sur le qui-vive, craignant toujours qu’un malheur vienne encore s’abattre sur lui.

Des r?actions que Mario connait tr?s bien. <>. Depuis cette exp?rience, les membres de ma famille ont r?duit consid?rablement leurs activit?s, sortant le moins possible.

<>, affirme le docteur Cadichon. Selon le professeur ? l’universit?, les proches, qu’il s’agisse de membres de la famille ou des amis, peuvent souffrir de d?tresse psychologique avec des perturbations ?motionnelles. Ils peuvent aussi souffrir d’anxi?t?, avoir peur de sortir.

Un appauvrissement ?conomique

? la suite des enl?vements, une forte ran?on est r?clam?e aux familles des victimes. Pour Mario, ses ravisseurs avaient r?clam? 500 000 dollars am?ricains. Les sommes demand?es varient d’une victime ? l’autre. Cependant, il s’agit toujours de grosse ran?on dont le montant d?passe de tr?s loin ce que les familles des victimes peuvent r?unir ? elles seules. Seulement, pour la lib?ration de leurs proches, les familles, amis et communaut?s sont pr?ts ? tout. Lev?e de fonds, pr?ts, tous les moyens sont mis en oeuvre pour trouver le maximum d’argent possible ? donner pour pouvoir r?cup?rer leurs proches.

Si dans la plupart des cas les victimes sont lib?r?es saines et sauves, la famille s’appauvrit n?anmoins de fa?on consid?rable. <>, explique Stanley. Tout ayant ?t? mis ensemble pour payer la ran?on, les familles qui peinaient d?j? ? joindre les deux bouts, se retrouvent encore plus ? la traine. Outre les cons?quences physiques et psychologiques, les familles des victimes et les victimes elles-m?mes doivent faire face, ? la suite de leur lib?ration, ? des d?boires ?conomiques.

Une police impuissante

La loi du 20 janvier 2009 modifi?e en 2017 d?finit le kidnapping comme le fait pour une ou des personnes qui, <>. Les sanctions vont de la r?clusion (30 ? 50 ans d’emprisonnement) aux travaux forc?s ? perp?tuit?.

Entre 2020 et 2021, les cas de kidnapping ont augment? consid?rablement dans le pays sous le regard impuissant des autorit?s polici?res et judiciaires. Pour l’ann?e 2020, la Cellule d’observation de la criminalit? du Centre d’analyse et de recherches en droits de l’homme (CARDH) a enregistr? pr?s de 796 cas de kidnapping. Du 1er janvier au 15 d?cembre 2021, 949 cas de kidnapping ont ?t? recens?s[i]. Il s’agit l? de cas de kidnapping individuel. Les cas de kidnapping collectif ne sont pas pris en compte dans ce d?nombrement.

Le samedi 16 octobre 2021, alors qu’une patrouille polici?re tentait de d?jouer une tentative de kidnapping, l’otage identifi? comme le professeur Patrice Derenoncourt et deux policiers ont ?t? bless?s. Le professeur Derenoncourt et l’agent Ysra?l Dimitry[ii] ont succomb? ? leurs blessures. Autour de ce dossier comme sur tant d’autres cas de kidnapping, rien n’est dit.

Presque chaque semaine, des personnes de tout ?ge et de toute sph?re d’activit? sont enlev?es. Les autorit?s n’arrivent toujours pas ? mettre la main au collet des ravisseurs et rendre justice aux victimes. Mario, Stanley, Hans T?l?maque et Mike Bellot affirment tous s’?tre rendus ? la Direction centrale de la Police judiciaire (DCPJ) pour porter plainte. Jusqu’ici, l’enqu?te se poursuit et les cas de kidnapping continuent.

Partir vers d’autres cieux

Tandis que les enqu?tes se poursuivent lamentablement, les victimes, elles, prennent peur et quittent le pays pour s’installer ailleurs. Au milieu de toutes les catastrophes que connait le pays, cette fuite de cerveaux en est une grande dont on ne parle pas assez. Si l’ins?curit? g?n?ralis?e avait d?j? fait fuir un bon nombre de professionnels de tous domaines confondus, le ph?nom?ne du kidnapping s’?vertue ? en chasser d’autres. Alors que Hans T?l?maque, apr?s son internat en m?decine, a d? quitter le pays ? la suite de son enl?vement, Mario, juriste et entrepreneur, s’appr?te lui aussi ? faire de m?me, fuir ce climat de peur, persuad?s qu’ailleurs ils pourront mieux se reprendre et chasser les souvenirs.

Partir est aussi un moyen d’oublier, d’essayer de gu?rir ses blessures. C’est le cas de Mike Bellot. <>. Selon Mike Bellot, il ne s’agit pas d’un d?placement d?finitif mais d’un temps d’?loignement pour lui permettre de mieux se retrouver.

Quid de la population ?

<>, croit le docteur Cadichon. <>, poursuit le docteur Cadichon. Selon l’auteur de <>, le kidnapping est une sorte de plaie qui va ravager notre fonctionnement en tant qu’humain.

Pour le docteur No?l, ce ph?nom?ne va affecter tout le tissu social. Cela va affecter les relations sociales. <>, estime le sp?cialiste.

Tandis que la population plonge dans la peur et l’anxi?t?, m?me ses moments de loisir se r?duisent comme une peau de chagrin. Aujourd’hui, tant les activit?s du monde s?culier qu’?vang?lique se font ? l’?tranger. De plus en plus, d’artistes s’installent ailleurs et y construisent leurs carri?res. Petit ? petit, le minimum auquel la population ha?tienne avait droit diminue tandis que les hommes arm?s continuent de gagner du terrain en ciblant toutes les cat?gories de personnes. Face ? la machine de l’enl?vement, personne n’est ?pargn?.

*Mario et Stanley sont des noms d’emprunt. Ces victimes ont tenu ? t?moigner sous le couvert de l’anonymat pour des raisons de s?curit?.

R?daction: Vanessa Dalzon

Entrevues men?es par Anicile Maitre

Photos et vid?os: Jefferson Jean Pierre

[i] https://www.juno7.ht/du-1er-janvier-au-15-decembre-949-cas-de-kidnapping/

[ii] https://lenouvelliste.com/alaminute/20066/un-policier-tue-par-balle-et-un-autre-blesse-lors-dun-kidnapping-a-port-au-prince