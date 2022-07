Kidnapping : le secteur de la sant? touch? pour la ?ni?me fois

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le cas dont on parle le moins est celui du Dr Pierre Antoine Saturn?, kidnapp? depuis plus d’une semaine ; les n?gociations n’avancent pas. M?decin interniste qui pr?te ses services aux centres Gheskio et ? l’h?pital St-Luc, le Dr Pierre Antoine Saturn? prend soin des plus d?munis depuis plusieurs ann?es. <>, a confi? un autre m?decin proche de la famille avant de demander aux autorit?s de venir en aide ? la famille Saturn? dans cette ?preuve douloureuse.

Apr?s le Dr Pierre Antoine Saturn?, c’est un autre interniste de plus de 50 ans de carri?re, le Dr Greta Lataillade Roy qui a ?t? kidnapp? le vendredi 8 juillet 2022 alors qu’elle se rendait ? l’?glise catholique de Christ-Roi. Dans une note de protestation publi?e le 12 juillet 2022, la Facult? de m?decine et de pharmacie rappelle que <>. <>

<>, lit-on dans la note de protestation.

<>, a r?agi l’Association m?dicale ha?tienne le 8 juillet 2022.

Le Coll?ge ha?tien de m?decine interne (CHAMI), pr?sid? par l’ancien Premier ministre Jack Guy Lafontant, a aussi protest? contre le kidnapping du Dr Greta Lataillade Roy. <>, a indiqu? le CHAMI.

<>, souligne le Dr Jack Guy Lafontant dans cette note publi?e quelques heures apr?s l’enl?vement de Mme Roy.

Le dernier cas d’enl?vement en date connu est celui du Dr Inobert Pierre, p?diatre de formation, qui dirige l’h?pital Saint-Boniface de Fond-des-Blancs. Il a ?t? kidnapp?, lundi 11 juillet 2022, ? Croix-des-Bouquets. Depuis, des sommes astronomiques ont ?t? exig?es pour sa lib?ration. <>, a t?moign? un membre de sa famille dans une courte conversation t?l?phonique.

Un m?decin travaillant ? l’h?pital Saint-Boniface a confi? que le fonctionnement de ce centre qui re?oit des patients des dix d?partements du pays ?tait pratiquement paralys?.