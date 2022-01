Kidnapping: <>, peste le proche d’une victime

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Kidnapping! Le d?compte continue, le calvaire des familles n’en finit pas. Vendredi soir, Jo?lle Moise, compagne de Richard Gaetjens, a ?t? kidnapp?e. <>, a confi? une source. <>, a pest? une autre source interrog?e par le journal. Plus t?t, vendredi apr?s-midi, Fauster Descollines, revenu au pays pour assister aux fun?railles de sa m?re, a ?t? enlev?. Les faits se seraient produits au Bois Verna. Les fun?railles ?taient programm?es ce samedi, selon ce qu’a appris Le Nouvelliste. La famille a du reporter les fun?railles ? une date ult?rieure. En milieu de semaine, mercredi, Naromie Barthol, a ?t? kidnapp?e ? Delmas.

<< Les Organisations <> NPFS & <> FSL ont appris avec stup?faction que Madame Naromie Barthol (Secr?taire Administrative de NPFS) a ?t? enlev?e puis s?questr?e par des individus arm?s, vers les 5:00 PM, le mercredi 19 janvier 2022, au niveau de la commune de Delmas >>, peut-on lire dans un communiqu? ci-sign? par KAAS Kenson, directeur national de Nos Petits Fr?res et Soeurs Haiti et le R?v. FRECHETTE L Riehard, MID, Fondateur & Pr?sident Fondation SE Luc. <>, lit-on dans ce communiqu? << condamnant ?nergiquement le climat d'ins?curit? qui s?vit depuis trop longtemps dans le pays et qui menace la poursuite de nos activit?s sur le terrain. <>, selon ce communiqu?.

Il y a aussi les cas de kidnapping qui passent sous les radars. Jeudi apr?s-midi, apr?s plusieurs jours de s?questration ? Grand-Ravine, deux personnes kidnapp?es ont finalement ?t? lib?r?es. <>, a confi? notre source. Il y avait beaucoup de personnes s?questr?es. <>, a expliqu? cette source, interrog?e par le journal. D’autres sources ?voquent un commerce d’effets vol?s aux victimes de kidnapping. <>, a pest? une autre source. Il y a d’autres cas que le journal n’a pas pu v?rifier.

<>, s’est emport? le proche d’une victime. Par ailleurs, les homicides aussi sont en augmentation, au moins quatre ont ?t? signal?s ces derniers jours, dont deux ? Croix-des-Bouquets, le commissaire Jean Ismay Auguste et sa femme, Clotilde Vilus; Me Fritz Altenor et un pasteur, Mathieu Cherin?. Selon des informations partag?es dans la presse, le pasteur, tu? ? Delmas 41, essayait de fuir une tentative de kidnapping.

Entre-temps, la PNH, avec plus de 10 000 membres, peine ? prendre le contr?le de points du territoire utilis?s pour s?questrer des victimes. Il y a les gangs connus et d’autres qui font des kidnappings d’opportunit?s, parce qu’ils savent qu’ils n’ont pas la police sur les talons, a appris le journal de plusieurs sources. Le chef du Conseil sup?rieur de la police nationale, le Premier ministre Ariel Henry avait indiqu? que la PNH est handicap?e par l?s restrictions sur l’acquisition d’?quipements l?taux. <>, a dit le Premier ministre Henry, lors de la r?union interminist?rielle sur Ha?ti organis?e vendredi 21 janvier par le Canada.

<>, a soutenu Ariel Henry, chef du CSPN qui s’est fendu d’une mise en garde. <>, a indiqu? le Premier ministre, soulignant que l’ins?curit? est la principale pr?occupation des Ha?tiens.

<>, a dit Ariel Henry. <>.

Si le Premier ministre Henry ?voque des restrictions, sans fournir de d?tails, des v?hicules blind?s ont ?t? achet?s par la PNH sous Jovenel Mo?se et des fusils d’assaut ont ?t? command?s par l’Etat ces derni?res ann?es. Plusieurs pays et partenaires internationaux sont au chevet de la PNH. Selon le ministre du D?veloppement international Harjit S. Sajjan, du Canada, 12.35 millions de dollars serviront ? accro?tre la capacit? de la Police nationale d’Ha?ti au moyen d’une formation essentielle et d’une efficacit? accrue, tout en augmentant la participation significative des femmes au maintien de l’ordre. Les Etats-Unis, la France aident ?galement la PNH.