Kim Jong-un menace d’utiliser l’arme nucléaire en cas d’attaque par Séoul et Washington 

Le dirigeant nord-coréen réitère son engagement à répondre sans retenue à toute agression militaire, notamment de la part de Séoul et Washington.

Kim Jong-un a renouvelé sa menace d’utiliser l’arme nucléaire “ sans hésiter ” si la Corée du Nord venait à être attaquée par la Corée du Sud ou les États-Unis. Dans une déclaration relayée le 4 octobre par l’agence de presse officielle KCNA et rapportée par l’AFP et France 24, le leader nord-coréen a affirmé que Pyongyang se défendrait par “tous les moyens offensifs”, y compris par son arsenal nucléaire, en cas d’agression ennemie.

Ces propos surviennent dans un climat de tensions croissantes entre les deux Corées, exacerbées par l’alliance militaire de Séoul avec Washington. Bien que la Corée du Sud ne dispose pas d’armes nucléaires, elle s’appuie sur la dissuasion américaine, avec des dizaines de milliers de soldats américains stationnés sur son territoire.

Le 3 octobre dernier, lors de la Journée des forces armées sud-coréennes, le président Yoon Suk-yeol a mis en garde Kim Jong-un, affirmant que toute utilisation de l’arme nucléaire conduirait à la “fin de son régime”, promettant une réponse “résolue et écrasante” de la part de son armée et de l’alliance avec les États-Unis. En réponse, Kim Jong-un a qualifié le président sud-coréen de “*marionnette” et “d’homme anormal”, réaffirmant sa détermination face à cette alliance.

Les relations intercoréennes sont au plus bas ces dernières années. En août, Pyongyang a annoncé le déploiement de 250 lance-missiles à la frontière sud-coréenne, augmentant encore les tensions dans la péninsule.

A lire aussi :

Les criminels responsables de l’attaque armée à Pont Sondé seront traqués et traduits en justice, souligne le PM Garry Conille