Klass celebre ses 10 ans

<> Ce slogan est lache comme un cri de rassemblement par Richie au Hyatt Regency Hotel le samedi le 23 avril 2022. La fete est lancee. Les Klassmates l’ont vite compris. Pas d’entree extra pour le groupe qui, entre nous (pa di moun sa non), en a reussi tres peu au cours de ses 10 ans d’existence. On comprend rapidement qu’il n’y aura pas de <> non plus ce soir. Pour cette celebration, Klass est seul a l’affiche. <> et on ne doute pas que Pipo en est capable. Sauf que la sonorisation ne coopere pas au tout debut. Des problemes techniques interrompent la prestation du groupe avant meme qu’elle ait demarre.

Il est environ 11 h 30 p.m. Le public, les messieurs en costume, trois pieces meme pour certains, et les dames avec ces robes moulantes qui leur arrivent aux chevilles, sont au rendez-vous. Le champagne coule a flot dans le carre vip tandis que les vestiges du buffet qui avait precede l’entree en scene des musiciens sont desservis. Oui, vous l’avez compris, c’est une soiree plutot Klass. Un gala pour marquer le 10e anniversaire de Klass.

Le groupe entame finalement sa prestation avec <> apres un arret force d’une bonne dizaine de minutes. La sonorisation fait encore des siennes a la fin de l’interpretation de <>, mais le public vient a la rescousse de Pipo, assurant le choeur pour conclure le morceau. Les fans, sans trop en faire, sont la. Confortablement installes, certains ne mettront pourtant jamais les pieds sur la piste de danse, la faute peut-etre aux lampes la plupart du temps. On le dit souvent, nou pa danse konpa nan limye.

Le maitre de ceremonie plombe l’ambiance au cours de l’intermede avec des remerciements et remise de plaques qui n’en finissent pas. Mais le compas reprend eventuellement ses droits et le groupe demeure egal a lui-meme. Des titres comme <>, <> et <> sont inclus dans la playlist du jour aux cotes des incontournables <> et <>. <>, dernier morceau du groupe, sorti il y a seulement quelques jours, est aussi repris pour l’occasion. Une soiree en somme sans moment fort qui a permis a Klass de faire ce qu’il fait de mieux, en l’occurrence <>.

La celebration des 10 annees d’existence de Klass se poursuivra ce vendredi 29 avril, a New York, avec comme artistes invites Misty Jean, Phyllisia Ross, Cubano et Mickael Guirand.