L’ insecurite, un autre obstacle de taille a l’economie

Apres avoir lance une mise en garde et des menaces de terreur sur les reseaux sociaux, les bandits armes de Village-de-Dieu et de Grand-Ravine ont pris de facon mysterieuse le controle du sous-commissariat lundi dernier. Le lendemain, le gouvernement a donne un point de presse pour annoncer un ajustement a la hausse des prix des produits petroliers dans le pays. Bizarrement, les autorites gouvernementales, qui font silence sur les actions des bandits a Martissant et sur les cas de kidnapping ont essaye de faire croire qu’ avec l’augmentation des prix du carburant, le gouvernement va doter la police de materiel et d’ equipements pour combattre l’ insecurite. Sans langue de bois, un des ministres a affirme lors de ce point de presse qu’ a cause de l’ insecurite, l’ Etat enregistre des pertes de recettes.

Pour faire accepter cette augmentation demesuree du prix du petrole a la pompe, 49 gourdes de plus sur la gazoline, 184 sur le diesel et 189 sur le kerosene, le gouvernement a promis de construire des ecoles, des hopitaux et de donner des moyens adequats a la police. Dans les negociations avec des organisations syndicales, les autorites gouvernementales ont promis aux syndicalistes 62 autobus et de les donner d’ une subvention.

Ce vendredi, les stations d’ essence doivent appliquer les nouveaux prix fixes par le gouvernement. Il est toujours difficile de tomber sur une station d’ essence qui commercialise leurs produits. Cependant, dans plusieurs zones de l’ aire metropolitaine, des riverains ont exprime leur desaccord avec la decision du gouvernement d’ augmenter le prix du carburant en bloquant les rues avec des barricades et des pneus enflammes. Les transports en commun sont quasiment paralyses. Les activites economiques dans le secteur formel qui, depuis quelque temps, sont au ralenti a cause de l’insecurite, etaient au point mort dans plusieurs zones. Un regain des activites economiques est-il possible pendant ce mois de decembre ?

Les magasins et les supermarches ne paraissent pas trop accroches aux fetes de la Nativite et de fin d’ annee. La police fait rever d’ un eventuel retour a la plage sur la Cote-des-Arcadins, mais ignore les plages du grand Sud et la reprise des activites nocturnes pour la periode festive. Ce gouvernement sera-t-il en mesure de retablir un climat de paix a Martissant ou des gangs armes sement le chaos et coupent le pays en deux ? Est-ce que c’est a cause d’ un manque de materiel adequat que la police n’arrive pas a recuperer ses in frastructures et a mettre les bandits hors d’ etat de nuire ?

La securite n’ est pas vraiment une priorite pour les decideurs ces derniers temps. Comment sortir de ce goulot d’etranglement que constitue l’insecurite pour l’economie haitienne ?