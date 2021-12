La 15e edition d’Artisanat en fete, une bouffee d’oxygene

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les artisans haitiens n’ont pour limite que leur imagination. Encore une fois ils l’ont prouve et l’art haitien a, a nouveau, brille de mille feux a la 15e edition d’Artisanat en fete. Une edition qui laissait planer des doutes sur sa realisation cette annee. A cause d’un incident suivi d’un mouvement de protestation sur la route de Pelerin qui conduit a Tara’s, la premiere journee de la foire a ete perturbee et les acheteurs etaient peu nombreux. Pour la deuxieme journee, le public a repondu a l’appel en grand nombre pour le bonheur des artisans.

A l’issue de la deuxieme journee de la foire artisanale, les organisateurs n’ont pas cache leur satisfaction. Pour eux, c’est un pari gagne. <>, s’est felicite Max E. Chauvet, directeur general de Le Nouvelliste un des organisateurs d’Artisanat en fete.

<>, a affirme Max E. Chauvet.

<>, a avance Max Chauvet, l’air satisfait.

Pour le directeur general de Le Nouvelliste, l’artisanat, la culture sont des elements qui peuvent aider a recoudre le tissu social dechire du pays. <>, a-t-il espere.

<>, s’est felicite pour sa part Frantz Duval, redacteur en chef de Le Nouvelliste. <>, s’est felicite M. Duval.

<>, a estime FD. Pour lui, Artisanat en fete est egalement possible grace a la confiance des sponsors et des partenaires qui, depuis 2007, soutiennent la plus grande foire artisanale du pays. Il en a profite pour remercier toutes les institutions du pays qui ont supporte la foire comme la police nationale, la Croix-Rouge, les Scouts d’Haiti, entre autres.

Comme toujours, les officiels, des ambassadeurs, des personnalites culturelles ont defile a Artisanat en fete pour acheter et encourager les artisans. Le Premier ministre Ariel Henry, qui a fait le tour du site, a exprime sa joie face a la constance de la foire artisanale et face a la capacite creatrice des artisans haitiens.

<>, a declare le chef du gouvernement.

A cause de la crise politique et l’insecurite cette annee, les touristes consideres comme la plus importante clientele des artisans ont evite le pays. Les artisans en ont enormement souffert. Ariel Henry, qui fait aussi office de ministre de la Culture et de la Communication, a remercie les artisans qui continuent de produire <>.

Pour l’annee 2022, le chef du gouvernement a promis aux artisans de la securite dans le pays et la reprise des activites economiques pour arriver a une croissance economique. <>, a appele Ariel Henry.

Le ministre des Affaires sociales et du Travail, Odney Pierre Ricot, qui accompagnait le Premier ministre a la foire artisanale a, de son cote, declare qu’il y a au niveau de son ministere une dynamique pour la mise en oeuvre d’une politique publique en matiere de protection et promotion sociale. <>, a-t-il fait savoir.

Selon le ministre, la nouvelle dynamique qu’il a initiee a debute avec un processus d’enregistrement des artisans en fonction de leur specificite. <>, a annonce Odney Pierre Ricot, soulignant que dans cet encadrement il y aura une couverture d’assurance pour les oeuvres et les artisans.

Ils etaient nombreux les visiteurs qui, durant les deux jours d’Artisanat en fete, ont quitte Tara’s avec beaucoup de sachets en main. Comme toujours, c’etait aussi une occasion pour les jeunes qui se terrent souvent chez eux a cause de l’insecurite de se retrouver.