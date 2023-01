La 16e ?dition du Pap Jazz d?bute au Cap

The content originally appeared on: News Americas Now

Du vendredi 20 au samedi 21 janvier 2023, se tient dans la deuxi?me ville d’Ha?ti, la 16e ?dition du festival de Jazz de Port-au-Prince, le PAPJAZZ.

C’est le Boulevard du fond de mer, le Fort Saint Joseph et le Restaurant Gw?g, tous situ?s au Car?nage, qui sont retenus comme les lieux mythiques par les organisateurs pour r?aliser cet ?v?nement musical, autrement dit, pour accueillir les festivaliers et faire performer les musiciens.

Cette seizi?me ?dition rend hommage au pr?curseur de l’Ind?pendance ha?tienne, Toussaint Louverture dont l’ann?e 2023 ram?ne ses 280 de naissance. Rappelons qu’il est n? au Haut du Cap (Cap-Ha?tien) et est consid?r? ? juste titre comme le <>.

<>, a martel? le Directeur Artistique du Festival, Jo?l Widmaier

Pourquoi est-ce dans la M?tropole du Nord que se tient le PAPJAZZ cette ann?e ?

<>

Nous connaissons d?j? le Cap-Ha?tien, raconte Widmaier.

<>, a justifi? le musicien qui rappelle aussi que 2023 est l’ann?e du patrimoine.

<>, regrette-t-il.

Toutefois, Jo?l donne la garantie que pendant ces deux jours, le public sera g?t?, tr?s bien servi par des musiciens chevronn?s, talentueux, se passant de pr?sentation.

Notons qu’il y aura sept (7) plateaux artistiques gratuits et un payant. Les festivaliers auront l’opportunit? de d?couvrir de nouvelle sc?ne du jazz, des musiciens ha?tiens en vogue et artistes internationaux confirm?s.

Cette 16e ?dition de PAP JAZZ d?butera, ce vendredi, ? compter de 6h PM ou 18 heures (heure ha?tienne) et se terminera l? samedi 21 Janvier ? 9h du soir ou 21 heures, selon les pr?cisions de Jo?l Widmaier.

En ce qui concerne les artistes qui performeront les 20 et 21 janvier au Cap-Ha?tien au cours des deux soir?es du festival de Jazz de Port-au-Prince, citons entre autres, le batteur canadien d’origine ha?tienne Martin Auguste, la flutiste espagnole Maria Toro, la chanteuse canadienne d’origine ha?tienne Melissa Dauphin, le trio Damien Schmitt, la chanteuse de jazz Mexicaine Ingrid Beaujan, le pianiste Aaron Goldberg, le pianiste Alfredo Rodriguez, la chanteuse et pianiste am?ricaine d’origine ha?tienne Phyllisia Ross, le groupe Friend’s Band, le trompettiste Amazan Audoine, le groupe Jazzy Star 262 et la formation musicale Gwolobo.

Pour la premi?re soir?e, le vendredi 20 janvier, sur le Boulevard (devant Lakay Bar Restaurant ), le batteur Martin Auguste a donn? une belle prestation avec des musiciens locaux et de la diaspora, Damien Schmitt trio pour du jazz fusion ? tout casser, la flutiste espagnole Maria Toro pour la touche flamenco, ainsi que la chanteuse mexicaine Ingrid Beaujean.

Le samedi 21, ce sera le tour du pianiste cubain nomin? aux Grammy Awards, Alfredo Rodriguez ainsi que le trio We Are d’Aaron Goldberg.

Il faut souligner que des “after party” sont aussi programm?s. Ils se tiendront au Restaurant Gw?g et seront anim?s par le trompettiste Amazan Audoine et les musiciens de la rel?ve Capoise, Friends band feat et le Starjazz 262. Pour cl?turer cette 16e ?dition, une soir?e chill avec Gwolobo, projet musical rassemblant Manito Nation, Paul Beaubrun, Kabysh, Kolo et Ti Tanbou, aura lieu dans le d?cor historique du Fort Saint Joseph, fra?chement r?habilit? et inaugur? et situ? sur la route de Rival, toujours au Car?nage.

Les festivaliers b?n?ficieront ?galement de sept ateliers workshops ainsi que de projections audiovisuelles ? l’Alliance fran?aise dont un documentaire de 52 minutes sur les 15 ans de PAPJAZZ r?alis? avec un financement de la Fokal, l’IFH et l’ambassade de Suisse.

Pour les amants de la musique Jazz qui sont ?parpill?s ? travers le monde et pour une raison ou une autre qui ne pourront pas faire le d?placement, ils ne seront pas oubli?s, ils participeront aux festivit?s gr?ce ? un Facebook live qui sera anim? par Bibi N?talkole en direct de Lakay Restaurant, en crossposting sur plusieurs pages.

Il faut mentionner qu’il n’y aura pas que du Jazz au festival de Jazz, il va y avoir du Rara car une bande ? pied locale “Pay Kaw?t” sera de la partie, a fait savoir Jo?l Widmaier.

La mairie du Cap-Ha?tien, l’OGDNH: organisation de gestion de la destination Nord d’Ha?ti (Historic Haiti), la Direction d?partementale du minist?re de la Culture et de la Communication, la PNH, Politour et le Fort St Joseph sont les partenaires de la Fondation Ha?ti Jazz. Gr?ce ? eux, elle se dit confiante au niveau de la logistique, l’assainissement et la s?curit?.

<>, promettent ? la fin les responsables.