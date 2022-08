La 9e ?dition de Burger Week d?bute ce 1er septembre

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ticket Magazine : La 9e ?dition de Burger Week d?bute ce jeudi, que doit-on savoir sur cette ?dition ?

Woodley Jean Michel : Bonjour et merci ? toute l’?quipe de Ticket qui, d’ann?e en ann?e, continue de supporter cet ?v?nement. Merci d’?tre encore avec nous cette fois-ci. Nous nous sommes rendus ? la 9e ?dition du Burger Week, et pour nous c’est vraiment l’?l?ment marquant ? retenir. Le temps a pass? tr?s vite. Dans un an, nous allons comm?morer les 10 ans de l’introduction de cet ?v?nement en Ha?ti. Burger Week a pris sa place en Ha?ti et ce rendez-vous est tr?s appr?ci? par nos multiples restaurants partenaires et par les clients.

TM : Combien de restaurants participent cette ann?e ?

WJM : Nous avons 59 restaurants cette ann?e (contre 55 l’ann?e derni?re). Au fil des ans, le nombre de participants ne cesse d’augmenter, toujours pour le plaisir des palais du public.

TM : Comment va se d?rouler le concours ? Il y aura des membres de jury ? Si oui, qui sont-ils ?

WJM : Il n’y a pas de grands changements cette ann?e, sinon qu’on n’a pas de jury; il y aura toujours le vote du public (vote en ligne via le site www.leburgerweekhaiti.com). Les choix des sponsors (Brana et Ticket Magazine et peut-?tre des primes de l’organisation, comme c’?tait le cas l’ann?e derni?re. On a eu des cas o? des nouveaux restaurants se sont d?marqu?s et cela ne pouvait aucunement passer inaper?u.

TM : Pour cette nouvelle ?dition, qu’est-ce qu’il y a comme nouveaut? ?

WJM : Comme vous le savez il y a toujours une petite touche bien particuli?re lors de chaque ?dition. Pour cette ann?e, dans l’objectif de mousser la promotion de nos restaurants participants, nous allons lancer un TikTok challenge. La m?ringue pour le challenge a ?t? produite par l’artiste TroubleBoy et plusieurs autres artistes participeront au challenge. L’id?e est de cr?er un engouement et une activit? amusante pour all?ger l’atmosph?re. On invite les restaurants, leur personnel et notre fid?le client?le ? apprendre les mouvements, ? partager la chor?graphie et ? participer au challenge. Suivez nos pages Instagram, Twitter et Facebook pour d?couvrir la chor?graphie d?s le 1er septembre. On a h?te de voir vos vid?os.

TM : Le contexte d’ins?curit? est toujours le m?me en Ha?ti. Rien n’a boug? depuis plusieurs mois. Consid?rez-vous cela comme un d?fi?

WJM : Comme souvent on le r?p?te, cet ?v?nement a pour but de booster la vente des restaurants. Ce rendez-vous est aussi une occasion pour la population ha?tienne de se divertir et de se r?cr?er. Burger Week offre un moment de partage entre famille et amis. C’est l’un des rares moments o? les clients peuvent visiter le maximum de restaurants possible et juger par eux-m?mes qui est-ce qui propose les meilleurs burgers. La situation d’ins?curit? nous inqui?te comme tout le monde. Au niveau de l’organisation nous en sommes tr?s pr?occup?s. Nous esp?rons que la situation va se calmer un peu afin de permettre aux gens de sortir et d’amener un peu de recettes dans la tr?sorerie des restaurants. Je dois aussi signaler que les organisateurs ne sont pas d?connect?s de la r?alit? du pays. Comme initiative citoyenne, Burger Week cherche toujours une occasion de se rendre utile ? la communaut?. Je veux faire r?f?rence notamment aux enfants canc?reux qu’on supporte chaque ann?e avec la FHACI, aux sinistr?s du s?isme du 14 ao?t dans la ville des Cayes pour lesquels nous avons mobilis? une partie des fonds r?colt?s l’ann?e derni?re, etc. Oui, le contexte est difficile, mais nous nous armons de courage pour avancer.

TM : Quels sont les partenaires de cette 9e ?dition ?

WJM : Nos partenaires sont la Brana, via Heineken qui supporte la promotion <>. Ensuite nous avons Ticket Magazine comme m?dia partenaire. C’est une ?quipe vraiment dynamique qui nous accompagne dans cette belle aventure.

TM : Un dernier mot ?

WJM : En d?pit des difficult?s que traverse le pays, j’esp?re vivement que cette ann?e sera l’une des meilleures ?ditions pour nos restaurateurs et notre fid?le client?le. Et n’oubliez surtout pas de voter pour votre restaurant favori sur le site apr?s avoir d?gust? le burger. L’?quipe de BW vous souhaite un bon #Burgerweek22. Bonne d?gustation !

Retrouvez ci-dessous la liste des restaurants qui participent ? cette 9e ?dition

Nago, Caf? 36, Eau de mer, La R?serve, H?tel Montana, Kokoye Bar And Grill Delmas, Kokoye Bar And Grill PV, Papaye Restaurant, Trafik Pool & Bar, Maxime Restaurant, HOUSE OF BEER, HOUSE OF BEER – PV, TastyBites Jojo’s, Presse Caf?, La Sirene Restaurant – Marriott Port-au-Prince, A?oli Restaurant, Tiger, Balance Caf?, Ol? Restaurant, Inik at Fubar, Idgie’s restaurant, Chicky’s Bar &Grill, Point Chaud, Muncheez, KAY 83, Karibe La Brasserie, Servotel, Vivano Coin Des Artistes, Magic hour_haiti, Adik Sandwicherie & Lounge, Angel Touch Caf?, Pizza Garden, Tipsy, Snackys, Pistachio, Palette Bar Resto, Makaya Chocolat, Piment Rouge, ?pi d’or Delmas, As?, Visa Lodge, Ananas Restaurant, Fusion El Rancho, Kronos sport bar, Figure, Midi Express, Bon nan Bouch, Zanmitay bar & Grill, Zesty, Jazzy’s, Family Snack, Fun Zone, Oblaka, Hungrill, GreenBar, Haiti Bites et Spyce.