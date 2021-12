La Banque mondiale annonce environ 300 millions de dollars de soutien a Haiti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La Banque s’est engagee, a l’occasion de la visite dans le pays la semaine ecoulee de la directrice pays de la Banque mondiale pour les Caraibes, Lilia Burunciuc, a continuer de soutenir fermement le pays tout en partageant ses preoccupations concernant l’impact socio-economique important des multiples crises, notamment les tensions sociopolitiques prolongees, la deterioration de la situation securitaire et la pandemie de Covid.

<>, a fait savoir Lilia Burunciuc, directrice pays de la Banque mondiale pour les Caraibes. <>

Apres le tremblement de terre du 14 aout, la Banque mondiale est en train de mobiliser 200 millions de dollars americains pour relever les defis de la securite alimentaire et soutenir le programme de relevement et de reconstruction du gouvernement d’Haiti. Un montant supplementaire de 98 millions de dollars a ete engage sur le portefeuille de projets existant de la Banque mondiale, par le biais de la reaffectation de fonds et de la modification de contrats en cours, pour soutenir les reparation d’urgence des abris, des routes, des systemes d’approvisionnement en eau, des services sociaux et de sante d’urgence, ainsi que pour financer des transferts monetaires aux plus vulnerables.

Dans le cadre de la reponse immediate au tremblement de terre, la Banque mondiale finance la construction d’un pont temporaire sur la riviere de la Grand’Anse pour suppleer le pont Dumarsais Estime qui a ete gravement endommage par le tremblement de terre. Ce pont permettra de reconnecter la population du departement de la Grand’Anse avec le reste du pays. A la demande du gouvernement haitien, la Banque mondiale a egalement travaille avec d’autres partenaires de developpement pour produire une evaluation des besoins post-catastrophe afin d’evaluer l’etendue des dommages et de tracer la voie du relevement.

La directrice pays de la Banque mondiale pour les Caraibes, Lilia Burunciuc, a recemment conclu une visite de cinq jours en Haiti. Elle etait accompagnee de Robert Taliercio, directeur regional de la section Croissance Equitable, Finance et Institutions (EFI) et des membres de l’equipe travaillant en Haiti, dont le chef des operations, Laurent Msellati. Au cours de sa premiere visite en Haiti, Mme Burunciuc a rencontre le Premier ministre Ariel Henry et des membres du gouvernement, des membres d’organisations de la societe civile, d’autres partenaires internationaux de developpement, des representants du secteur prive et d’autres parties prenantes.

Cette visite a ete egalement l’occasion pour les responsables de la Banque mondiale de dialoguer avec diverses parties prenantes sur les contraintes liees au developpement socio-economique du pays et de discuter des secteurs et opportunites prometteurs pour la croissance et le progres economiques d’Haiti.