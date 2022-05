La Banque mondiale approuve 131 millions de dollars pour <>

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Conseil d’administration de la Banque mondiale a approuv?, ce jeudi 26 mai 2022, un don de 120 millions de dollars am?ricains pour le Projet de connectivit? r?siliente et d’accessibilit? du transport urbain en Ha?ti, rapporte un communiqu?. Le Conseil, selon le communiqu?, a ?galement approuv? un financement suppl?mentaire de 11 millions de dollars am?ricains pour le Projet de gestion des risques et de r?silience aux al?as climatiques. <>, explique la Banque mondiale dans le communiqu?.

<> a dit Laurent Msellati, chef des op?rations de la Banque mondiale en Ha?ti. <>

Selon la Banque mondiale, le transport urbain en Ha?ti est <>

Par ailleurs, alors que les efforts r?cents pour am?liorer le r?seau routier ont renforc? la connectivit? interurbaine, 50 % du territoire national reste mal connect? et certaines r?gions sont totalement isol?es pendant des jours pendant la saison des pluies qui s’accompagne souvent de temp?tes et d’ouragans majeurs. Les infrastructures de transport dans la p?ninsule sud ont subi les effets d’?v?nements du changement climatique fr?quents et graves. Le r?cent tremblement de terre d’ao?t 2021 a endommag? plus de 850 km de routes primaires et secondaires dans la r?gion sud, entra?nant des dommages dans le secteur des transports ? hauteur de 160 millions de dollars et laissant plus de 450 000 personnes isol?es.

<>, d?taille le communiqu?.

<>, continue le communiqu?., soulignant que le financement additionnel du Projet de gestion des risques et de r?silience aux al?as climatiques comblera le d?ficit de financement caus? par la r?affectation des fonds pour soutenir la r?ponse d’urgence post-s?isme. <>, indique la Banque mondiale.