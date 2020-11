Les Etats-Unis, où la pandémie de coronavirus a repris de plus belle, ont franchi samedi la barre des 12 millions de cas recensés de Covid-19, selon les chiffres actualisés en continu de l’université Johns Hopkins. Le pays, le plus touché au monde en valeur absolue, comptait samedi après-midi 12.019.960 cas, selon ce comptage qui fait référence. Ce million de nouvelles infections a été enregistré en moins d’une semaine. L’épidémie, qui a fait plus de 255.000 morts, est…