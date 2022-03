La Bibliotheque nationale d’Haiti sombre a la rue du Centre

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Mardi 8 mars. Il est 13 heures. La voie est libre a la Bibliotheque nationale d’Haiti (BNH), gardienne de toute oeuvre de la pensee haitienne. Des pneus usages entreposes devant la barriere metallique servant a monter une barricade contre le garage ambulant detourne l’attention. Pas de lecteurs a se bousculer pour un bouquin. L’insecurite au bas de la ville les decourage. L’inconfort qui y regne devient aussi un motif de cette desertion.

La cour est sombre. L’air frais parcourant la cour dissuade lecteurs et visiteurs d’investir l’enceinte du batiment. Une chaleur torride conquit les locaux. On sue a grosses gouttes. Attables, quatre personnes sont sur place. <>, confie un employe de l’institution. La generatrice, depuis quatre mois, est tombee en panne. Rien ne va plus a la plus grande bibliotheque publique du pays. En effet, l’Ed’H alimente de moins en moins le centre-ville. Et pour enfoncer le clou, le systeme de climatisation ne fonctionne plus.

Jacques*, etudiant en deuxieme annee en travail social a la Faculte des sciences humaines de l’Universite d’Etat d’Haiti, reste fige devant son ordinateur. Il etait venu faire un compte-rendu de l’ouvrage intitule : <>. Parce que l’Ed’H a coupe le branchement du circuit du centre-ville dans l’apres-midi, sa batterie ne tient plus la route. Il tue le temps avant de retourner chez lui.

Pour Jacques*, l’espace de la BNH est le lieu ideal pour la redaction de son devoir. Aura-t-il le temps de le terminer? <>, confie ce jeune etudiant. Visiblement ennuye, esseule dans un espace dont l’affluence etait enorme avant la crise que traverse le pays. L’etudiant semble etre le dernier d’une espece rare : les lecteurs. Dans cet environnement infeste de garages, de marchandes de ”manje kwit”, de concerts reguliers de tirs au bas de ce centre-ville abandonne, les heures de lecture deviennent manifestement hypothetiques.

A butter contre tous ces obstacles, Jacques se convainc que faire des etudes en Haiti n’est pas une tasse de the. <>, raconte-t-il, l’oeil triste.

Comme pour Jacques, le parcours se revele difficile pour Jean-Hugues et Vanessa Joseph, deux etudiants en sciences comptables, venus faire des recherches sur des livres dans leur domaine. Ils retourneront chez eux bredouilles apres avoir essuye le refus de consulter ces ouvrages requis pour leur devoir. Decu, Jean-Hugues confie avoir passe quatre annees d’etudes mouvementees et stressantes dans cette capitale a fendre le moral.

Perdu dans un lot de papiers, tete inclinee, Andral Desrosiers se demande : <> Amer, l’orphelin travaille a la correction de ladite oraison avant de confier sa publication au journal Le Nouvelliste. Desrosier transpire comme s’il etait en plein exercice physique. <>

<>, ajoute cet homme, qui pretend etre le plus ancien des lecteurs de la BNH. La Bibliotheque nationale d’Haiti, la ou des bouquins doivent etre geres et proteges, poursuit une descente aux enfers depuis plusieurs annees.

Notons que de nombreuses tentatives d’entrer en contact avec le directeur general de l’institution se sont revelees vaines.