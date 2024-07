La BID approuve 110 millions de dollars pour Haïti, trois semaines après la visite de la délégation haïtienne à Washington

​

La Banque interaméricaine de développement (BID) a récemment approuvé une subvention de 110 millions de dollars, qui seront décaissés entre 2024 et 2027. Ce fonds vise à soutenir des initiatives pour améliorer la sécurité alimentaire, la santé, l’inclusion des enfants et des jeunes vulnérables en Haïti.

L’annonce de cette subvention, provenant du mécanisme de subvention de la BID, survient environ trois semaines après la visite du Premier ministre Conille accompagné de la ministre de l’économie et des finances , de planification et la coopération externe, Kethleen Florestal, la ministre des affaires étrangères, Dominique Dupuy, son directeur de cabinet , Nesmy Manigat, du gouverneur de la BRH, Ronald Gabriel et du conseiller auprès du directeur exécutif de la BID , Alfred Fils Metellus au siège de l’institution.

Une partie importante de ces fonds sera dédiée à la sécurité alimentaire des familles haïtiennes. Ces fonds permettront de financer des transferts monétaires inconditionnels pour 165 000 personnes, offrant ainsi un soutien financier pour l’achat de denrées alimentaires essentielles.

De plus, des transferts conditionnels seront accordés aux participants qui s’engagent dans des travaux de création, de restauration et d’entretien d’actifs communautaires sélectionnés par les communautés elles-mêmes. Ces mesures aideront à renforcer les revenus des ménages et à améliorer la consommation alimentaire de plus de 37 000 personnes, dont 7 400 travailleurs et leurs familles.

En parallèle, cette subvention de la BID permettra d’améliorer l’accès et l’utilisation des services de santé essentiels en Haïti. Un ensemble de soins essentiels communautaires, intégrés et progressifs sera financé, mettant l’accent sur la santé et la nutrition de la mère et de l’enfant. Les femmes enceintes bénéficieront d’une prise en charge complète, y compris l’accouchement en établissement et la gestion des complications obstétricales.

Le projet soutiendra également la planification familiale et les soins aux survivantes de violences basées sur le genre. En outre, des services communautaires et de niveau primaire seront mis en place pour contrôler et prévenir le VIH, la tuberculose, le paludisme et d’autres maladies chroniques.

L’expansion et le renforcement du réseau de santé intégré, qui touchera environ 1,5 million de personnes, seront également financés par cette subvention. Les hôpitaux locaux seront réparés et des fournitures médicales essentielles, telles que des vaccins, des médicaments, des équipements et des pièces de rechange, seront achetés. Cette mesure vise à garantir que les communautés haïtiennes ont accès à des soins de santé de base de qualité, renforçant ainsi leur résilience face aux défis de santé.

Outre l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la santé, cette subvention de la BID comprend également des mesures visant à promouvoir l’inclusion sociale des jeunes et des enfants en Haïti. Le programme “Reach Up and Learn” offrira des supports d’apprentissage aux enfants de 6 mois à 3 ans dans le département du Sud-Est du pays, favorisant leur développement cognitif et préparant leur entrée dans l’éducation formelle. De plus, des couveuses d’entrepreneuriat seront mises en place pour soutenir environ 750 jeunes entrepreneurs, offrant des activités de sensibilisation, de sélection, de formation et de soutien. Une initiative inclusive sur le genre sera également lancée pour soutenir les femmes entrepreneures dans leur parcours professionnel.

Enfin, le projet prévoit l’amélioration de quatre centres polyvalents pour les jeunes des quartiers fragiles. Ces centres bénéficieront de réparations mineures, de maintenance, d’équipements et de formateurs qualifiés, offrant ainsi un environnement sécurisé et stimulant pour environ 20 000 jeunes vulnérables.

