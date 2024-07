La BID approuve 16 millions de dollars à Haïti pour la transformation numérique

​

​

Haïti a bénéficié d’une subvention de 16 millions de dollars de la BID, pour la transformation numérique de la gestion publique.

En vue d’améliorer la mise en œuvre des politiques et la prestation de services aux citoyens d’Haïti grâce à la transformation numérique de la gestion publique, la Banque interaméricaine de développement (BID) a approuvé une subvention de 16 millions de dollars pour Haïti.

Selon la BID, ce programme de renforcement des fondements de la transformation numérique de la gestion publique pour améliorer l’efficacité du gouvernement, a pour but d’accroître la capacité institutionnelle de l’agence gouvernementale numérique d’Haïti, et d’améliorer l’efficacité des systèmes de gestion de base gérés par le ministère de l’Économie et des Finances (MEF) ainsi que la capacité de surveillance et de gestion de la cybersécurité des agences publiques.

La spécialiste de la gestion du secteur public à la Division de l’innovation dans les services aux citoyens de la BID, Claudia Mendieta a souligné que ce projet bénéficiera aux citoyens d’Haïti, qui pourront accéder à des services publics améliorés et plus inclusifs grâce à la digitalisation de la gestion interne du MEF, au renforcement des capacités institutionnelles, réglementaires et technologiques, ainsi qu’au développement des talents de la transformation numérique du secteur public.

Elle souligne que le projet structuré en trois volets, répondra au besoin critique du MEF d’améliorer la résilience de son fonctionnement et la continuité de ses activités dans la situation complexe actuelle du pays, contribuant ainsi à la résilience de l’ensemble du fonctionnement de l’administration publique.

En ce qui concerne les volets du projet, la BID informe que la première composante renforcera la gouvernance numérique du secteur public et la capacité institutionnelle de l’Institut haïtien de statistique et d’informatique (IHSI) en tant qu’agence gouvernementale numérique, la deuxième favorisera la transformation numérique de la gestion interne centralisée du MEF, en finançant des améliorations de l’infrastructure numérique, notamment la connectivité, l’énergie et le cloud, ainsi que des solutions numériques clés telles que l’interopérabilité, la gestion des documents numériques, la signature numérique, les paiements numériques et le travail hybride, entre autres, et la troisième améliorera les capacités de cybersécurité du secteur public.

En outre, la troisième composante se concentrera sur le développement de la gouvernance de la cybersécurité du secteur public et de la capacité à protéger, surveiller, détecter, répondre et récupérer après des incidents de cybersécurité.

Il faut souligner que la période de décaissement de la subvention de 16 millions de dollars de la BID à Haïti est de cinq ans.

Hubdemy, une plateforme de cours en ligne lancée par des étudiants et professionnels haïtiens pour booster l’éducation