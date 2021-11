La BID approuve 65 millions de dollars pour l’expansion du parc industriel de Caracol

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Apres un coup de frein, la BID a repris le processus de financement du Parc industriel de Caracol. << La Banque interamericaine de developpement (BID) a approuve un financement non remboursable de 65 millions de dollars americains pour contribuer au developpement economique durable du Nord d'Haiti, en favorisant les conditions necessaires a l'implantation et a l'expansion des entreprises dans le Parc industriel de Caracol (PIC), dans le Nord du pays, a annonce un communique rendu public le 4 novembre 2021.

Le projet fournira egalement une assistance technique en vue d’etablir une entite professionnelle avec une autonomie suffisante pour gerer le PIC, ainsi qu’une equipe environnementale, sociale, de sante et de securite du parc industriel. De meme, l’agrandissement de la surface de l’entrepot du PIC sera finance pour satisfaire la demande supplementaire des operateurs actuels et promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat local. Le projet, precise le communique de la BID, se concentrera egalement sur l’autonomisation des travailleurs actuels et futurs du PIC et sur la promotion de la mobilite de la main-d’oeuvre et de l’egalite des sexes dans les activites de formation.

Ce programme s’inscrit dans les priorites etablies par la Vision 2025 de la BID, qui donne la priorite a l’inclusion sociale et a l’egalite, la productivite et l’innovation, l’integration economique et la resilience au changement climatique, a indique la BID.

Le plan de financement de differentes phases du projet d’expansion du Parc industriel de Caracol a ete contrarie au cours des ans a cause de la mauvaise gestion du parc. Le ministre du Commerce et de l’Industrie, le Dr Ronel Gilles, en interview avec le journal, mardi 2 avril 2019, avait confie que le Parc industriel de Caracol (PIC) <> par la SONAPI. Le ministre du Commerce, president du conseil d’administration de la Sonapi, avait reconnu l’existence de multiples problemes au PIC. <>, a confie le Dr Gilles en marge de la vente-signature d’un ouvrage dans le cadre du 40e anniversaire de la BRH, au Karibe Convention Center. Sous la presidence de Jovenel Moise, la SONAPI avait ete dechargee de la gestion du PIC.

Roberson Alphonse