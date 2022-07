La BID parmi les leaders dans l’indice de transparence de l’aide 2022

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La Banque interam?ricaine de d?veloppement (BID) se classe au troisi?me rang parmi 50 organisations de d?veloppement et de versement d’aide ?valu?es dans l’Indice de transparence de l’aide 2022, en hausse de deux crans depuis 2020.

La note de la Banque de 96,3/100 refl?te ses notes ?lev?es dans les cinq domaines d’?valuation de son portefeuille de pr?ts souverains : finances et budgets, donn?es de d?veloppement conjointes, attributs des projets, performances, planification et engagements organisationnels.

La mise en oeuvre par la BID de sa politique d’acc?s ? l’information sous-tend ce classement.

L’indice, produit par Publish What You Fund (PWYF), est le seul classement ind?pendant de la transparence de l’aide des principaux donateurs du monde.

<>, a d?clar? le pr?sident de la BID, Mauricio Claver-Carone. “L’am?lioration de la transparence est essentielle ? la reprise et ? la croissance durable et inclusive de notre r?gion, et notre travail de lutte contre la corruption et d’am?lioration de la responsabilit? est int?gr? ? chaque projet que nous approuvons. Le respect des normes les plus ?lev?es d?montre non seulement ce que nous esp?rons accomplir dans notre pays membres emprunteurs, mais nous permet ?galement de faire notre travail avec la plus grande confiance de nos parties prenantes et partenaires – pour un plus grand impact sur la vie r?elle.”

La promotion de la transparence est une priorit? cl? de la strat?gie institutionnelle de la BID et sous-tend Vision 2025, la feuille de route de la Banque pour stimuler la reprise et le d?veloppement durable et holistique dans ses 26 pays membres emprunteurs.

La BID a constamment am?lior? ses performances dans l’indice, passant de la onzi?me place en 2013 et restant dans la cat?gorie la plus ?lev?e, “tr?s bon”, depuis 2016.