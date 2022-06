La BID promeut de nouveaux partenariats public-priv? dans les Cara?bes et en Am?rique latine

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ce forum auquel a particip? le ministre ha?tien du Commerce et de l’Industrie, Ricardin Saint-Jean, visait ? explorer de nouvelles opportunit?s d’investissement dans les Cara?bes et en Am?rique latine. Les ministres du Commerce de presque tous les pays de la r?gion et de nombreux chefs d’entreprises venus de partout y ont pris part. <>, a d?clar? le pr?sident de la BID, Mauricio Claver-Carone, ? l’ouverture du forum. Cela, a-t-il ajout?, doit passer par de nouveaux partenariats dans la r?gion.

Le forum ?tait centr? sur trois th?mes : renforcer les cha?nes de valeur et attirer les investissements, le commerce durable, le changement climatique et l’?conomie num?rique.

Selon une note de la BID, l’Am?rique latine et les Cara?bes pourraient accro?tre de plus de 70 milliards de dollars am?ricains ? court et moyen terme gr?ce aux d?localisations ou relocalisations des cha?nes d’approvisionnement des entreprises plus pr?s des march?s finaux. <>, a fait savoir le pr?sident de la BID. Il a pr?sent? le forum comme une occasion unique pour r?fl?chir sur les moyens d’y arriver.

Le 9e Sommet des Am?riques se tient du 6 au 10 juin ? Los Angeles, Etats-Unis. Des forums r?unissant des autorit?s des pays du continent, des repr?sentants de la soci?t? et des chefs d’entreprises se tiennent en attendant l’ouverture officielle des assises par le pr?sident am?ricain Joe Biden le jeudi 9 juin en cours. Cuba, Venezuela et Nicaragua, jug?s mauvais en mati?re de d?mocratie, ne sont pas invit?s au sommet. De quoi amener les pr?sidents du Mexique et du Salvador ? annoncer leur d?cision de ne pas se d?placer ? Los Angeles. Ils envisagent de se faire repr?senter par leur ministre des Affaires ?trang?res.