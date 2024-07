La BID sur le point d’assouplir ses procédures pour décaisser des fonds en faveur d’Haïti

​

En plus des 40 millions déjà promis au pays, le gouvernement cherche activement le support de la BID pour surmonter les défis économiques et sociaux.

Port-au-Prince, Haïti – Une équipe de la Banque Interaméricaine de Développement (BID), dirigée par Ana María Ibáñez vice-présidente pour les secteurs et la connaissance, a récemment accueilli le Premier Ministre, Gary Conille, la ministre des affaires étrangères et des cultes, des haïtiens vivant à l’étranger, Dominique Dupuy, la ministre de l’économie et des finances, de la planification et la coopération, Ketleen Florestal, le directeur de cabinet du PM, Nesmy Manigat et le gouverneur de la banque centrale, Ronald Gabriel pour discuter de la manière dont la BID va continuer à soutenir Haïti dans ses efforts de relèvement économique et social.

Cette rencontre a été marquée par des échanges chaleureux et un engagement mutuel à travailler ensemble pour surmonter les défis auxquels fait face le pays.

Lors de cette réunion, le Premier Ministre Conille a exprimé sa profonde gratitude envers la BID pour son appui continu à Haïti. Il a souligné les principales priorités du gouvernement, qui sont de rétablir la sécurité, d’organiser les élections, de créer des emplois pour les jeunes, de redynamiser l’économie et de renforcer les institutions publiques. La lutte contre la corruption et le trafic à la frontière ont également été évoqués comme des enjeux cruciaux pour le gouvernement.

Le Premier Ministre a présenté la situation économique et sociale critique du pays, mettant en avant des chiffres alarmants tels que la croissance économique négative du PIB pendant six années consécutives, le déplacement de milliers de personnes, la destruction de plus de 40 commissariats de police, et près de 50% de la population vivant dans l’insécurité alimentaire. Face à cette réalité préoccupante, le Premier Ministre a sollicité l’appui de la BID pour mettre rapidement des fonds à la disposition du gouvernement afin de subvenir aux besoins urgents du peuple haïtien.

Dans ce contexte, la BID a annoncé qu’elle était prête à fournir une aide financière de 40 millions de dollars dans les plus brefs délais. La BID est également disposée à rencontrer les responsables du gouvernement, notamment la ministre de l’Économie et des Finances, pour des discussions approfondies sur le processus de réallocation des fonds déjà disponibles.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration de la BID a déjà approuvé plusieurs projets pour un total de 146 millions de dollars dans des secteurs clés tels que l’éducation, le renforcement des institutions publiques et la protection sociale. Des discussions sont en cours pour déterminer le volume de ressources qui seront allouées à Haïti pour l’année 2025.

Conscient de l’ampleur des dégâts causés par la situation actuelle, le Premier Ministre Conille a informé la BID de sa décision de travailler en collaboration avec les bailleurs de fonds afin d’évaluer l’impact des dégâts subis par les entreprises, les institutions publiques et les ménages.

Une réunion des bailleurs de fonds sera organisée prochainement pour présenter les résultats de cette évaluation ainsi que le plan d’investissement y relatif. Lors de cette réunion, les bailleurs de fonds auront l’opportunité de contribuer aux efforts de redressement économique et social du pays.

En outre, le Premier Ministre a également sollicité la BID pour élaborer et proposer une stratégie à moyen terme au bénéfice de la population haïtienne, similaire à celle mise en place en 2010. Cette approche stratégique permettra de préparer l’avenir et de guider les actions du gouvernement dans la reconstruction et le développement du pays.

La réaction positive de la BID face aux différentes propositions du Premier Ministre Conille est encourageante. Bien que l’élaboration d’une stratégie spécifique pour Haïti soit en attente des élections, la BID s’est engagée à élaborer une note d’engagement pour une période de deux ans, qui sera présentée aux autorités haïtiennes d’ici la fin de l’année 2024. Cette note d’engagement témoigne de la volonté de la BID de soutenir Haïti dans sa quête de relèvement économique et social.

