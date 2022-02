La BRH approfondit ses reformes administratives

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Des reformes administratives sont entreprises par la Banque de la Republique d’Haiti (BRH) dans le cadre d’un processus de modernisation afin d’atteindre des objectifs d’efficience et de transparence. Dans le document intitule <>, publie en decembre dernier, la banque centrale a fait etat de plusieurs actions realisees en vue d’approfondir ces reformes administratives. Il s’agit de la mise en place du Talent Management System (TMS) ; la gestion electronique des documents ; le renforcement du systeme de telesurveillance de la BRH…

<< La mise en place du <> n’est autre qu’une nouvelle application developpee en 2017 en faveur d’une meilleure gestion des ressources humaines. Le TMS est la plateforme technologique qui permet d’accroitre la productivite des cadres et d’en faire le facteur d’integration des diverses composantes de gestion de l’institution >>, explique la BRH dans le document.

En ce qui a trait a la gestion electronique des documents, elle est presentee dans ”Le Capital humain comme levier de developpement, une ligne de force dans l’action’, comme le projet de numerisation des archives de la BRH. Elle comprend deux phases principales : << La premiere phase consistait a numeriser les archives de certaines directions pour les integrer dans le logiciel de gestion electronique de documents, <>. La deuxieme phase, qui a debute en 2019-2020, consiste a implementer la fonctionnalite <>, lit-on dans le document sur le capital humain.

Le renforcement du systeme de telesurveillance de la BRH est un autre projet dans le cadre du processus de modernisation et des reformes administratives au sein de la banque des banques. <>, soutient la BRH.

La banque centrale a consenti d’effectuer de grands investissements dans les travaux de renovation et de construction d’infrastructures modernes pour accommoder le cadre physique qu’impose l’objectif de modernisation. Elle a aussi procede a la creation de cinq nouvelles entites qui sont : le Bureau d’information sur le credit, la Direction de communication et des affaires publiques, l’Unite d’inclusion financiere, l’Unite de gestion des risques, le Fonds BRH pour la recherche et le developpement et l’Unite des marches financiers.