La BRH dresse le bilan de l’IFBC, sa structure charg?e de la formation continue de ses cadres

Cr?? durant la p?riode de l’embargo ?conomique en 1993, l’Institut de formation de la banque centrale (IFBC) s’implique ? fond dans la formation continue des cadres de la Banque de la R?publique d’Ha?ti (BRH) ceux d’autres institutions et des jeunes universitaires depuis trois d?cennies. Dans un document intitul? <>, r?cemment publi?, figure un bilan des activit?s r?alis?es entre 1995 et 2021 par l’IFBC qui est au coeur de la formation en capital humain ? la BRH.

Les activit?s de l’IFBC entre 1995 et 2021 tournaient principalement autour de deux principaux programmes : le premier est le programme de renforcement des capacit?s de la BRH qui s’articule autour du renforcement des programmes de formation continue des employ?s, du recrutement direct sur le march? de comp?tences techniques, de l’octroi de bourses de formation ? l’?tranger ? des cadres de la BRH et de l’octroi de bourses de formation ? l’?tranger ? de jeunes licenci?s, issus d’universit?s publiques ou priv?es, moyennant l’engagement qu’ils travaillent ? la BRH ? leur retour de formation. Le second est le programme des laur?ats de la BRH qui vise les meilleurs ?tudiants des principales facult?s de l’Universit? d’?tat d’Ha?ti (UEH), de l’Universit? Quisqueya (UNIQ), de l’Universit? Notre-Dame d’Ha?ti (UNDH), de l’Institut des hautes ?tudes commerciales et ?conomiques (IHECE) et de l’?cole nationale sup?rieure de technologie (ENST) ayant compl?t? leur 1er cycle et les employ?s de la BRH d?tenteurs d’une licence.

<>, lit-on dans le document. <>, pr?cise le document dans lequel la BRH souligne que l’Universit? d’Indiana, l’Universit? de Rochester et l’Universit? de Montr?al ont accueilli le plus grand nombre de boursiers des 42 institutions universitaires fr?quent?es par les b?n?ficiaires des bourses.

L’?conomie (25% du total des bourses), l’administration des affaires (20,8%), la finance (13,3%), l’administration publique (9,2%), les programmes li?s ? la technologie informatique (9,2%), les affaires publiques, la mus?ologie, le droit, les affaires internationales, services/gestion de construction et les math?matiques appliqu?es sont les 11 domaines de formation dans lesquelles les 120 bourses accord?es sont reparties de 1995 ? 2021.

Au sein de l’IFBC, il y a des formations de courte dur?e et des formations de longue dur?e. Les formations continues de courte dur?e prennent la forme de cours ou s?minaires de perfectionnement, de cours de recyclage, de formation sp?cialis?e ou de s?ances d’information ou de causerie. Des cadres de la banque centrale ou du secteur financier et public sont les b?n?ficiaires de ces formations dispens?es soit par la BRH directement ou avec l’aide de certaines institutions locales ou internationales. <> Quant aux formations de longue dur?e, l’IFBC a coordonn? ?galement certains de ces programmes r?alis?s en Ha?ti avec la collaboration d’organismes et d’experts internationaux. A titre d’exemple, la BRH cite, dans le document, le programme en analyse des politiques publiques baptis? << Programme de formation BRH-American Universit?, au b?n?fice de 20 cadres ha?tiens issus de la BRH et d'autres institutions nationales.

Au cours de ces six derni?res ann?es, l’IFBC a jou? un r?le pr?pond?rant dans l’int?gration de la BRH dans le processus de d?veloppement ?conomique du pays par la formation, l’information et la recherche ? travers les m?canismes suivants : du financement d’institutions universitaires en Ha?ti, des programmes conjoints de bourses d’?tudes et des programmes conjoints de bourses ? l’entrepreneuriat. En ce qui concerne le financement d’institutions universitaires, il existe un protocole d’accord entre la Banque de la R?publique d’Ha?ti et l’Universit? Notre-Dame d’Ha?ti, une convention de subvention de la BRH conclue avec la Facult? des sciences de l’UEH et une autre avec l’Universit? Quisqueya. Pour les programmes conjoints, la BRH souligne : le programme de bourses BRH – Groupe d’amiti? Ha?ti-France (sign? en juillet 2017, l’ambassade de France en Ha?ti et le Groupe d’amiti? Ha?ti-France de la Chambre des d?put?s de la R?publique d’Ha?ti) et le programme de bourses BRH – De la rue (sign? en juillet 2018, avec l’Imprimeur De la Rue), etc.

<>, lit-on dans le document.