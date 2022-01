La BRH fait le point sur le projet de march? financier

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Plusieurs initiatives prises par la Banque de la R?publique d’Ha?ti (BRH) en vue d’aboutir au d?veloppement des march?s financiers en Ha?ti figurent dans le document intitul? <>, publi? r?cemment par la banque centrale. Cette derni?re a mis en place un comit? des march?s financiers pour jeter les bases n?cessaires pour lesdits march?s : <>, informe le document.

La BRH ne s’est pas arr?t?e ? ce stade. Elle a aussi engag? des experts internationaux pour accompagner le comit? des march?s financiers dans sa mission. Parall?lement, la banque centrale a fait savoir qu’elle travaille de concert avec le minist?re de l’Economie et des Finances (MEF) sur un projet d’?largissement des bons du Tr?sor afin d’offrir au grand public des instruments d’?pargne liquides et attractifs. En outre, elle a d?cid? de se doter d’un plan directeur qui d?crit les strat?gies et les actions qui produiront un ?cosyst?me qui devrait accueillir un march? des capitaux dynamique et standard.

<>, lit-on dans le document. Plus loin, la BRH soutient qu’? travers ces initiatives, la BRH compte faciliter un environnement o? les agents ?conomiques ont la possibilit? de participer activement et de jouir de la croissance ?conomique du pays.

En vue de soutenir et acc?l?rer le d?veloppement et la croissance ?conomique, la banque centrale pr?cise dans le document avoir proc?d? ? une s?rie de r?formes. <>, propose la BRH.