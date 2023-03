La BRH rend hommage à Éric Casséus, un chef de service, tué lors d’une tentative d’enlèvement

​

​

La BRH rend hommage à Éric Casséus, un chef de service affecté à la Direction de la Caisse et du Réseau, tué par des bandits armés lors d’une tentative d’enlèvement.

Le Conseil d’Administration de la Banque de la République d’Haiti (BRH), dans une note publiée ce lundi 20 mars, a annoncé la nouvelle du décès de Eric Casséus, (Tico), chef de service affecté à la Direction de la Caisse et du Réseau survenu le samedi 18 mars.Selon la note, il a été victime de bandits armés lors d’une tentative présumée d’enlèvement.

“La BRH, comme tant de familles et de communautés affligées ou endeuillées en Haiti, continue donc de compter ses victimes. Après ce crime odieux qui nous a enlevé Éric, et en dépit de tous les efforts déployés pour éviter de pareille catastrophe, chacun se posera davantage la lancinante question qui taraude l’esprit de tous nos compatriotes: “A qui le tour?”, peut on lire dans cette note portant la signature du gouverneur, Jean Baden Dubois.

Le Conseil d’Administration a également rendu hommage à la mémoire de Monsieur Casséus, enlevé tragiquement à l’estime et à l’amitié de ses collègues. Il a aussi présenté à sa femme, à sa fille, et aux amis de Monsieur Casseus, ses plus sincères condoléances et invite les employés à leur manifester toutes les marques de sympathies et de soutien moral qui leur sont nécessaires en cette tragique circonstance et les assure de son entier soutien durant et après cette douloureuse épreuve à laquelle on a encore du mal à croire.

Eric Casséus, Employé au service de la BRH depuis 42 ans, était un homme chaleureux, technicien émérite, simple, courtois et respecté. Il devait partir à la retraite dans deux semaines exactement, le 31 mars prochain, ce qui ajoute une note d’autant plus tragique et absurde à cet acte insensé et cruel.

En savoir plus:

Journée internationale de la Francophonie: Ariel Henry participe à la clôture de la quinzaine de la francophonie