La BRH représentée par Jean Baden Dubois, nommée au Conseil d’Administration de Alliance pour l’inclusion Financière (AFI) pour deux ans

​

​

La BRH représentée par le gouverneur Jean Baden Dubois, nommée au Conseil d’Administration de Alliance pour l’inclusion Financière (AFI). Il représente au conseil la Région Caraïbes et Amérique Latine pour un mandat du conseil d’administration de l’AFI allant de septembre 2023 à septembre 2025.

Les Gouverneurs des Banques Centrales de la Région Caraïbes et Amérique Latine ont nommé Jean Baden Dubois, représentant de la Banque de la République d’Haiti au Conseil d’Administration de l’Alliance pour l’inclusion Financière ( AFI) qui l’a voté à l’unanimité lors de son assemblée générale, aux cotés des Gouverneurs des Banques Centrales du Rwanda, du Pakistan et du Salvador pour faire partie des 4 nouveaux membres de ce conseil en remplacement de ceux dont le mandat est arrivé à terme.

Jean Baden Dubois, Gouverneur de la Banque de la République d’Haïti, Douglas Pablo Rodriguez, Président de la Banco Central de Reserva de El Salvador, Jameel Ahmad, gouverneur de la Banque d’État du Pakistan, Soraya Munyana Hakuziyaremye, Gouverneur adjoint de la Banque nationale du Rwanda viennent à partir du mercredi 13 septembre, pendant la semaine du Global Policy Forum à Manille (Forum des politiques mondiales), aux Philippines, compléter les 9 membres du Conseil d’Administration de l’AFI.

L’Alliance pour l’inclusion financière (AFI) est un réseau mondial de régulateurs financiers qui se consacre à l’inclusion financière et à l’amélioration de l’accès aux services financiers pour les populations non bancarisées et sous-bancarisées. Fondée en 2008, l’AFI compte plus de 100 membres provenant de plus de 90 pays et territoires, représentant des banques centrales, des autorités de régulation financière et d’autres institutions financières.

Dans une lettre adressée au gouverneur Dubois dont Juno7 a eu une copie, l’AFI précise, lors de sa 31ème réunion tenue le 19 juin 2023, son conseil d’administration a approuvé «la nomination de la Banque de la République d’Haïti pour siéger au conseil d’administration pour la période allant de septembre 2023 à septembre 2025. Le conseil d’administration a décidé de soumettre la nomination au conseil des membres pour ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle (AGA) de 2023 de l’AFI, conformément aux statuts de l’AFI. Si elle est nommée au Conseil d’administration, la Banque de la République d’Haïti sera représentée par vous, conformément aux dispositions de l’article 18 des statuts de l’AFI.»

Au cours de ce forum qui rassemble plus de 70 pays membres de l’AFI, le Gouverneur Dubois a passé le flambeau de la présidence du groupe de travail sur l’inclusion financière (#FILAC)au Bahamas qui en assumera le leadership pour la prochaine année. Le Gouverneur a salué les avancées en inclusion financière, de l’accès bancaire aux technologies numériques, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il a invité les nations à continuer à travailler pour faire de ces progrès le socle d’un futur durable et équitable pour tous.

Le gouvernement de la Banque de la République d’Haïti, Jean Baden Dubois avait été désigné, en juin 2021, président de l’Initiative d’inclusion financière pour l’Amérique latine et les Caraïbes (FILAC), qui fait la promotion de la croissance durable et la réduction de la pauvreté en créant plus de connaissances sur l’inclusion financière.

La présence d’Haiti au Conseil d’Administration de haut niveau est une opportunité pour faire parler autrement d’Haiti. Car, les travaux de l’AFI sont axés sur des domaines tels que la réglementation et la supervision des services financiers, l’éducation financière, l’inclusion financière des femmes et jeunes, et l’utilisation de technologies financières innovantes pour améliorer l’accès aux services financiers.

L’AFI est donc une institution visant à renforcer les capacités des régulateurs financiers pour promouvoir l’inclusion financière, à faciliter l’échange de connaissances et de bonnes pratiques entre les membres, et à encourager la collaboration entre les régulateurs financiers et les autres parties prenantes pour atteindre des objectifs communs en matière d’inclusion financière.

A lire aussi :

Le taux de référence calculé par la BRH pour ce jeudi 14 septembre 2023