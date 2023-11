La CARICOM et l’Arabie Saoudite ont publié une déclaration conjointe sur leur partenariat

​

​

Les dirigeants de la CARICOM et le Royaume d’Arabie Saoudite ont, entre autres, examiné les moyens d’élargir et de faire progresser leur partenariat afin de tirer parti des possibilités de croissance que peut offrir la coopération.

A l’issu du sommet inaugural Arabie saoudite-CARICOM entre les chefs d’État et/ou de gouvernement de la CARICOM, co-présidé par Mohammed bin Salman, prince héritier et Roosevelt Skerrit, premier ministre de la Dominique, une déclaration conjointe a été publiée ce vendredi 17 novembre par les partenaires pour réaffirmer leurs intérêts mutuels et leurs relations amicales, tout en échangeant leurs points de vue sur des questions d’intérêt commun. Ils ont examiné les moyens d’élargir et de faire progresser leur partenariat afin de tirer parti des possibilités de croissance que peut offrir la coopération entre les deux régions.

Les dirigeants ont déclaré unir leurs efforts pour promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité, grâce au respect mutuel et à la coopération entre les pays et les régions, afin de parvenir à un développement et à un progrès durable, de maintenir l’ordre international et aussi d’entreprendre des consultations et explorer la coopération dans des domaines spécifiques d’intérêt commun entre les deux parties, à savoir l’éducation (bourses), la santé, la coopération maritime, la connectivité, la logistique, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, le tourisme économique et d’autres domaines de coopération possibles, le cas échéant, y compris les objectifs de développement durable (ODD).

La CARICOM et le Royaume d’Arabie Saoudite veulent promouvoir les relations commerciales et d’investissement entre l’Arabie saoudite et la CARICOM renforcer les liens entre les deux parties, au niveau multilatéral et bilatéral, et dans les enceintes mondiales, en recherchant des possibilités de développement durable, de paix, de sécurité et de stabilité, de développement des infrastructures touristiques, ainsi qu’en créant des opportunités commerciales dans le secteur des TIC/services numériques mondiaux et en stimulant les flux commerciaux et d’investissement par la création d’opportunités mutuellement bénéfiques d’investissements conjoints.

Concernant les défis mondiaux liés au changement climatique qui touchent de façon particulière les petits États insulaires de la Caraïbes, la CARICOM et le Royaume d’Arabie Saoudite s’engagent à déployer tous les efforts nécessaires pour s’attaquer à ce problème urgent en fixant et en atteignant des objectifs ambitieux de réduction des émissions, en adoptant la production d’énergie renouvelable et des technologies propres, y compris pour la réduction et l’élimination des émissions, en promouvant un accès équitable au financement climatique.

Ils ont souligné l’importance et l’urgence de promouvoir une action commune en vue d’atténuer le changement climatique et de s’adapter à ses effets, de protéger l’environnement et de mettre au point des technologies énergétiques propres et à faible émission de carbone même si l’Arabie Saoudite est l’un des plus grands pays producteurs de pétrole dans le monde.

La CARICOM, comme s’il s’agissait d’un engagement, va soutenir la candidature de l’Arabie saoudite à l’organisation de l’Expo 2030 à Riyad. Les partenaires vont également encourager l’échange de bonnes pratiques et le renforcement des capacités dans les domaines de la muséologie, de la protection, de la conservation et de la restauration du patrimoine culturel et historique.

Promouvoir la coopération dans le domaine du tourisme, y compris le patrimoine, les croisières, le tourisme durable et écologique, le tourisme médical etc. Le deuxième sommet Arabie saoudite-CARICOM devrait se tenir en 2026.

À lire aussi :

Melchie Dumornay buteuse et meilleure joueuse du match face à Dijon