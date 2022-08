La cassave candidate au patrimoine culturel immat?riel de l’Humanit?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Apr?s la fameuse <>, Ha?ti part ? l’offensive pour faire inscrire la cassave sur la liste du patrimoine culturel immat?riel de l’Humanit? de l’UNESCO. Mais cette fois, les d?marches sont collectives et concernent plusieurs pays de la r?gion comme la R?publique dominicaine, Cuba, Honduras et le Venezuela. La cassave est produite et consomm?e dans tous ces pays.

Dans un communiqu? publi? le mercredi 17 ao?t, la d?l?gation permanente d’Ha?ti aupr?s de l’UNESCO informe qu’elle a lanc?, de concert avec plusieurs pays de la r?gion, notamment Cuba, le Honduras, la R?publique dominicaine et le Venezuela, le processus multinational d’inscription des techniques traditionnelles de production et de consommation de la Cassave — ? travers les savoirs, savoir-faire et les pratiques qui y sont li?s — sur la liste repr?sentative du patrimoine culturel immat?riel de l’Humanit? dans le cadre de la Convention de 2003 de l’UNESCO.

<>, pr?cise le communiqu?.

La cassave, explique la d?l?gation ha?tienne ? l’UNESCO, est un h?ritage multimill?naire des Arawaks/Ta?nos, premiers habitants de la terre d’Ha?ti/Quiskeya/Bohio, l?gu? ? nos anc?tres. La transformation du manioc en cassave fait aujourd’hui partie prenante de l’identit? des Ha?tiennes et des Ha?tiens, aux quatre coins du pays. Qu’elle soit douce et large dans le Nord, ?paisse et piment?e dans le bobori de la Grand’Anse, petite et fine ? Aquin ou ? Saint-Marc, la cassave nourrit le peuple ha?tien depuis la fondation de la nation et perp?tue un ensemble de savoir-faire agricoles et industriels ancestraux.>>

Le communiqu? souligne que la cassave est le premier ?l?ment ha?tien qui sera soumis pour inscription sur cette Liste dans le cadre d’une d?marche multinationale. <>

<< La d?l?gation permanente se r?jouit de la formidable coop?ration technique poursuivie sur ce dossier depuis un an par les experts et scientifiques des pays soumissionnaires, renfor?ant ainsi les liens et l'amiti? entre nos peuples.

La d?l?gation permanente d’Ha?ti aupr?s de l’UNESCO salue ?galement les efforts et la pr?cieuse collaboration du minist?re des Affaires ?trang?res et des Cultes, du minist?re de la Culture, de la Commission nationale ha?tienne de coop?ration avec l’UNESCO, du Bureau national d’ethnologie, des ?tudiants et chercheurs de l’Universit? d’?tat d’Ha?ti qui ont r?alis? les inventaires, des photographes et vid?ographes qui ont contribu? au montage du dossier, des experts qui ont assur? la r?daction du texte de la fiche et sa traduction, de tous les acteurs et toutes les associations et organisations populaires qui portent avec elle cette candidature.

<>, d?taille la d?l?gation ha?tienne ? l’UNESCO, conduite par l’ambassadrice Dominique Dupuy.

La d?marche pour faire inscrire la cassave sur la liste du patrimoine culturel immat?riel de l’Humanit? sera collective. Les dossiers nationaux seront compil?s en un seul formulaire de candidature qui sera soumis ? l’appr?ciation de l’organe ?valuateur pour l’avis technique et ensuite au Comit? intergouvernemental pour la d?cision d’inscription.

C’est le m?me processus qui a men? ? l’inscription du couscous, il y a deux ans. Les pays du Mahgreb s’?taient r?unis pour d?poser la candidature de ce patrimoine partag?.