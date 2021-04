By

Après un arrêt en 2020 à cause de l’état d’urgence occasionné par la propagation du coronavirus, retour à la célébration de la fête de l’Agriculture et du Travail. Trois journées festives sont réservées à cette activité qui se tiendra du 29 avril au 1er mai au boulevard du Cap-Haïtien. Comme à l’accoutumée, les produits typiques des dix départements géographiques du pays seront exposés. Une place de choix est réservée aux artistes et aux artisans qui auront également la possibilité d’e…