La Chambre de commerce et d’industrie du Sud invite les commer?ants ? se r?veiller.

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pour sa part, le vice-pr?sident de la Chambre de commerce et d’Industrie du Sud, Antoine Thierry Vant?, a fait savoir que le moment est venu pour les commer?ants de fixer un jour d’arr?t de travail. <>, a ?num?r? le vice-pr?sident du CCI/Sud. M. Vant? en a profit? pour demander au minist?re de l’?conomie et des Finances de prendre des d?cisions pour stopper la d?valuation de la monnaie nationale. <>, a averti Antoine Thierry Vant?.

