La chanteuse Darline Desca dans l’Afro Club, le Hit des Platines 2023 sur RFI

La chanteuse haïtienne Darline Desca figure dans l’Afro Club, le Hit des Platines 2023 sur RFI pour son morceau Manyen m la.

Darline Desca figure dans la liste des artistes présents dans l’Afro Club, le Hit des Platines 2023 sur RFI pour son morceau Manyen m la en featuring avec Kenny. Une chanson qui est devenue populaire et tant appréciée par les mélomanes. La chanteuse haïtienne a été récompensée pour sa très belle année 2023 au cours de laquelle elle a offert un album au public et des prestations tant en Haïti que dans la diaspora.

“Plus que jamais en 2023, Darline Desca a démontré qu’elle est toujours là où on ne l’attend pas. La chanteuse haïtienne a abordé la période estivale avec Manyen M La en collaboration avec Kenny Haïti. C’était seulement son deuxième titre de l’année. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la chanteuse haïtienne a donné un coup de chaud dans un style plutôt décontracté et une mélodie afro tendance. Darline Desca a ambiancé son public sur un rythme afrobeats”, a indiqué RFI via un article.

Darline Desca se trouve à côté d’autres artistes tels que Victor Thompson & Ehis D Greatest, Tyla, Emma’a, Mia Guisse, Morijah, Davido & Musa Keys, RJ Kanierra, Santrinos Raphaël, Libianca, Ayra Starr, Paulo Chakal & Didi B et enfin DJ Domi.

En présence des dizaines de journalistes, la chanteuse haïtienne Darline Desca, a dévoilé le jeudi 15 juin 2023, à la salle Épicure de l’hôtel El Rancho, son troisième album solo baptisé “Fas a Fas”.

Cet opus est un mélange d’afro et de compas et contient dix morceaux dont trois qui ont les touches du maestro Dener Ceide qui a prêté main forte à «Mwen voye, Debòde, Ewo».

