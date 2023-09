La chanteuse haïtienne Mickael Marabou signe avec le label américain Strawberry Hill Records

​

La chanteuse haïtienne annonce la signature d’un contrat avec le label américain Strawberry Hill Records.

L’artiste Mickael Marabou via une note acheminée à la rédaction de Juno7 annonce la signature d’un contrat avec Strawberry Hill Records, un label américain dirigé par les artistes Morris Mills/PDG et Anna Brazeal/EVP Business Development. Deux compositions, “Fill Me Up” et “A Cry for Haiti”, seront diffusées sur toutes les plateformes de streaming le 15 septembre 2023, promettant une expérience auditive inoubliable, selon la note.

“Strawberry Hill Records a le plaisir d’annoncer la signature d’un contrat avec l’artiste haïtienne-américaine exceptionnellement douée, Mickael Marabou, qui marque une étape importante dans le domaine de la créativité musicale. Reconnue pour sa fusion pionnière de rythmes caribéens, de vibrations hip-hop et de saveurs afrobeat, Mickael a conquis les cœurs des amateurs de musique du monde entier avec son genre unique, connu sous le nom d’Afro Kreyòl”, ont écrit les responsables.

Les nouveaux projets seront dirigés par le label américain qui annonce deux nouveaux morceaux de l’artiste qui seront disponibles bientôt. “Deux compositions, “Fill Me Up” et “A Cry for Haiti”, seront diffusées sur toutes les plateformes de streaming le 15 septembre 2023, promettant une expérience auditive inoubliable”, a révélé la note.

Caroline Akwe, Directrice de la Commercialisation chez Strawberry Hill Records, a déclaré: “Je suis très fière de défendre la vision de Mickael, une vision qui émane des profondeurs de son âme. C’est une artiste brillamment douée et une défenseuse avant-gardiste d’Haïti, qui parle haut et fort au nom de l’amour et de la justice.”

L’artiste féminin a pour sa part déclaré: “Embarquer dans ce nouveau voyage avec ma famille Strawberry Hill me remplit d’une excitation électrisante, semblable à une mélodie qui attend d’être dévoilée pour la toute première fois. J’attends avec impatience le voyage à venir, confiante dans les sommets que nous atteindrons ensemble!”

Strawberry Hill Records s’engage dans le développement des artistes, en fournissant des services complets de label et une distribution assurée par « The Orchard », une division de Sony Music. Et fièrement accrédité par la Recording Academy – Grammys.

Sa mission consiste à se concentrer sur la création d’opportunités pour les artistes indépendants émergents à travers le monde !

