La chanteuse Yanick Etienne a fait le grand voyage

La nouvelle a surpris plus d’un. Ne sachant pas que l’artiste etait malade, beaucoup n’ont pas cru leurs oreilles. Apres la confirmation de son deces par ses proches parents, le doute s’est distille. Cette voix qui a su bercer les melomanes a fait le grand voyage. Dans une note rendue publique, le jeudi 31 mars 2022, le ministere de la Culture et de la Communication a salue le depart de cette douce et melodieuse voix. Celle de Miste lanmou.

<< Le ministere de la Culture et de la Communication ( MCC ) apprend avec douleur le triste depart de la chanteuse haitienne Yanick Etienne… C'est une grande perte pour la musique haitienne et le pays de voir partir si tot la diva haitienne", peut-on lire sur la page Facebook dudit ministere.

Yanick Etienne avait la musique dans le sang. Issue d’une famille d’artistes, Yanick s’est fait connaitre dans les annees 80, notamment avec sa chanson fetiche Miste lanmou qui tournait en boucle sur toutes les ondes de nos stations de radio. Partout ou l’on se trouvait, chez nous ou dans le voisinage, la voix de Yanick vous accompagnait. C’etait vraiment mysterieuse, cette chanson avec laquelle elle a marque toute une generation d’hommes et de femmes.

Grande figure de la musique haitienne de l’epoque, artistes connus et orchestres sollicitaient sa collaboration. Ti Manno, Tabou Combo, Jose Tavernier, entre autres, ont beneficie du service de Yanick, du mystere de sa voix.

Ayant immigre aux Etats-Unis, la diva etait absente pendant plusieurs annees sur la scene musicale haitienne. Toutefois, la chanteuse ne s’etait pas reposee sur ses lauriers. En terre etrangere, elle apparait ainsi sur les albums d’une vaste gamme d’artistes du monde et collabore avec des artistes internationaux de renom. Elle a eu des tournees internationales avec Bryan Ferry ( Etats-Unis, Canada, Japon, Nouvelle-Zelande, Australie et Europe).

Ayant reapparu sur scene en Haiti consecutivement en 2008 et 2009 dans le cadre de la Journee internationale des droits de la femme aux cotes de plusieurs artistes feminins tres connus, la diva a disparu a nouveau pendant de longues annees. Ce n’est qu’en 2018, a Le Villate, sur l’invitation des jeunes de Dramus’Art, que la chanteuse s’etait presentee sur scene pour la derniere fois sur sa terre natale.

La mort de Yanick Etienne nous fait remonter le temps, les annees 80. Le depart de l’une des plus belles haitiennes nous plonge a nouveau dans cette chanson a succes qui a fait et fait encore le bonheur des amants de la bonne musique. Ce poeme melodieux orne de la tendre voix de Yanick rend l’amour plus mysterieux qu’il est.

<< Ogey fe nou tou de ap soufri

Nou pa pale chak jou n move

Kouri vin we cheri kijan foumi ap fin bwote lanmou n

Tankou se sik ki tonbe yon kote

Ki pa gen moun pou ranmase l

Depi twa jou n ap mal boule

Menm televizyon nou pa gade

Radyo pa jwe nou pa danse

Menm le w pral benyen ou pa di mwen

Nicky cheri an n ale.

Kot sa ap rive ?

Kot sa ap rive ?

Sonje byen n te di cheri

An n soude vi n an n fe miste damou

Pou nou tou de ansanm nou viv nan yon sel vi

Se ou k pou kwa m mwen k pou mize w

Ou k pou bone m mwen k pou touman w

Nan ou m ap viv cheri si nou kite

Nou tou de va mouri ( m pa ka kite w ale)

Kote w vle kite m ? ou k fin gate m fin abitye m

Ou k fin aprann mwen sa k renmen

Ou k fin montre mwen fe lanmou

Nan ou m ap viv tout tan cheri

Ou k sel soutyen m amour baby

Si ou kite m mwen si nou tou de va mouri

M renmen w.

Radyo pa jwe nou pa danse

Menm le w pral benyen ou pa di mwen

Nicky cheri an n ale.

Kot sa ap rive ?

Kot sa ap rive ?

Sonje byen n te di cheri

Ann soude vi n ann fe miste damou

Pou nou tou de ansanm nou viv nan yon sel vi

Se ou k pou kwa m, mwen k pou mize w

Ou k pou bone m mwen k pou touman w

Nan ou m ap viv cheri si nou kite

Nou tou de va mouri ( m pa ka kite w ale)

Men kote w vle kite m ? ou k fin gate m fin abitye m

Ou k fin aprann mwen sa k renmen

Ou k fin moutre mwen fe lanmou

Nan ou m ap viv tout tan cheri

Ou k sel soutyen m amour baby

Si ou kite m mwen si nou tou de va mouri

I love you baby.

An n soude vi n ann fe miste, miste danmou

Pa kite ogey fe nou tou de ap soufri

Come here baby

Kiss me let’s make up

Pa kite ogey, ogey fe nou separe

Mwen renmen ou ou renmen mwen.>>

Va en paix Yanick Etienne. La ou vous serez, sur l’autre rive, tu nous entendras chanter avec toi “Miste damou”. Quel beau morceau musical! Tu as donne, Yanick, le meilleur de toi-meme.