La cheffe de cooperation suisse dans le monde en visite dans le Sud

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

En Haiti, pour lancer la toute derniere cooperation suisse en Haiti (2022-2024), Patrizia Danzi, directrice de cooperation suisse dans le monde, a profite de son passage pour se rendre dans la peninsule du Sud. A Port-Salut, la cheffe de la cooperation suisse a visite les projets inities par la cooperation dont un abri, un centre de formation professionnelle. Mme Danzi s’est rendue par la suite a l’hopital de Port-a-Piment, endommage par le seisme du mois d’aout 2021, avant de se rendre avec la delegation suisse a Roche-a-Bateau pour apprecier le modele de construction parasismique et paracyclonique realise grace a l’appui de la Suisse.

Dans le cadre du Projet d’appui a la reconstruction de l’habitat avec formation dans le Sud (PARHAFS), 320 familles ont ete appuyees, 2 abris communautaires de protection ont ete construits, deux autres en cours, 14 comites locaux et communaux de protection civile et d’equipes d’intervention mis en place.

Patrizia Danzi se dit satisfaite des actions menees sur le terrain grace a la cooperation suisse et parle d’un bilan positif. Selon elle, la perspective ne va pas changer. La Suisse, dit-elle, soutient les autorites locales a faire face a des evenements futurs pour qu’il y ait moins de degats, tout en sachant comment reprendre la normalite le plus vite possible. La directrice de la cooperation suisse se rejouit par ailleurs de l’opportunite donnee a la cooperation suisse de mettre en oeuvre elle-meme des projets dans la communaute, tout en tenant compte des realites.

<>, a indique Mme Danzi, soulignant que la Suisse est un partenaire qui aboutit toujours avec ces programmes. Elle explique que durant les 12 dernieres annees, la cooperation suisse a depense environ 200 millions de dollars en Haiti. Ce qui fait, dit-elle, de la Suisse le 6e partenaire d’Haiti.

Bilan de la strategie de la cooperation suisse 2018-2021

Suite au seisme du 14 aout 2021, la Suisse a mobilise 4 millions de dollars pour apporter une reponse d’urgence dans la peninsule du Sud d’Haiti. 2 800 batiments publics (ecoles, centres de sante, eglises) ont ete evalues ; 10 reservoirs temporaires d’eau potable pour 10 000 personnes chacun ont ete installes avec l’aide du Corps suisse d’aide humanitaire ; 2 700 familles ont recu des baches a travers les autorites locales.

Durant les trois dernieres annees en Haiti, la cooperation suisse a touche plusieurs domaines, dont la gouvernance locale, l’emploi et le developpement economique, les droits humains, la lutte contre la corruption et la culture.

Concernant la gouvernance locale, cinq communes des departements du Sud-Est, du Sud et de la Grand’Anse sont desormais dotees d’un plan communal de developpement ; cinq mairies sont outillees pour mener a bien le processus de passation de marches dans le cadre des projets en eau potable et assainissement (EPA) ; 6 systemes d’approvisionnement en eau potable au sein de 3 communes du departement du Sud-Est sont en phase finale de construction, 46 cadres d’institutions nationales, dont 10 femmes ont ete formees sur la gestion integree des risques.

Dans leurs champs d’activites, 30 000 personnes ont ete sensibilisees aux risques lies a la Covid-19 ; 750 artisans, dont 300 femmes, ont pu realiser des activites generatrices de revenus dans la saponification et la production de plus de 27 000 masques ; 1 055 professionnels allant d’ingenieurs, architectes, techniciens de batiment a agents municipaux ont ete formes sur les bonnes pratiques de construction.

De plus, 3 416 familles ont beneficie d’une assistance d’urgence dans le contexte de la crise economique aigue, de chomage et de reduction de revenus ; 500 femmes ont ete formees dans les metiers de la construction ; 1 000 menages ultra pauvres ont ete integres dans la vie socio-economique de leur communaute en ayant recu des transferts monetaires et des actifs productifs.