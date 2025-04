La Chine répond aux mesures de Donald Trump avec une taxe de 34% sur tous les produits américains 

Luis Abinader rejette la demande de Fritz Alphonse Jean et maintient la fermeture du trafic aérien avec Haïti

Cette nouvelle salve de sanctions réciproques marque une intensification préoccupante de la guerre commerciale entre Washington et Pékin, dont les conséquences pourraient se faire sentir bien au-delà des frontières des deux nations.

En parallèle, onze nouvelles entreprises ont été ajoutées à la liste noire des « entités non fiables », utilisée par Pékin pour justifier d’éventuelles sanctions ou restrictions commerciales à l’encontre de sociétés étrangères jugées hostiles ou contraires aux intérêts stratégiques du pays.

Pékin a annoncé, ce vendredi 4 avril 2025, l’imposition de droits de douane de 34 % sur l’ensemble des produits importés des États-Unis à partir du 10 avril prochain. Cette décision du ministère chinois des Finances constitue une réponse directe aux nouvelles sanctions commerciales dévoilées mercredi dernier par Donald Trump, qui a lui-même imposé une taxe similaire de 34 % sur les produits chinois, en plus des taxes de 20 % déjà en vigueur depuis plusieurs semaines.

