La cit? administrative de Port-au-Prince se heurte ? l’ins?curit? et ? un probl?me de financement

La cit? administrative de Port-au-Prince devait symboliser le renouveau de la capitale sur une allure des plus modernes. Le projet pr?voyait un <>, qui devait respecter les normes de construction antisismiques internationales. Elle devait ?tre implant?e sur trente-deux hectares d?clar?s d’utilit? publique (par l’arr?t? du 25 mai 2012 abrogeant l’arr?t? du 2 septembre 2010) au centre-ville de Port-au-Prince. La cit? administrative devait comporter, entre autres, quarante-six b?timents publics, des espaces r?serv?s aux commerces et des espaces de bureau pour les institutions internationales.

Plus d’une d?cennie apr?s, seulement 8 b?timents publics ont ?t? construits. Les entreprises qui ont eu le courage de retourner au centre-ville ne se comptent m?me pas sur les doigts d’une main et ont, depuis, d? fermer boutique ? cause de l’ins?curit?.

Le Nouvelliste a eu un entretien avec le directeur g?n?ral de l’UCLBP Jacques Bien Aim? et le directeur de logement Jean Odnell David autour de la construction de la cit? administrative et des autres activit?s de l’institution. Selon les explications du directeur g?n?ral, cet ambitieux projet se heurte ? un probl?me de financement. De plus, il fait ?tat de la d?t?rioration des conditions s?curitaires dans la zone, ce qui ne facilite pas la planification et l’ex?cution de certains chantiers.

<>, a expliqu? Jacques Bien-Aim?.

Parmi les b?timents d?j? reconstruits, on peut ?num?rer les minist?res du Tourisme, du Commerce et de l’Industrie, de l’Int?rieur et des Collectivit?s territoriales, la Cour de cassation, la Facult? des sciences et la Cour sup?rieure des comptes. Le palais des Finances, regroupant le minist?re de l’Economie et des Finances, la Direction g?n?rale des imp?ts et l’Administration g?n?rale des douanes, est ? 99% d’ach?vement.

Alors que l’inauguration de cet imposant palais des Finances ?tait pr?vue pour l’?t? 2021, Jacques Bien Aim? a expliqu? pourquoi ce n’est pas encore le cas. <>.

En ce qui concerne le palais l?gislatif dont le chantier est arr?t?, le directeur g?n?ral a inform? que ce projet est financ? par deux bailleurs. Une partie du montant a d?j? ?t? d?pens?e et il reste l’autre tranche afin de poursuivre les op?rations. <>, a indiqu? le num?ro un de l’UCLBP.

S’agissant du palais national, M. Bien-Aim? a rappel? qu’il sera reconstruit ? l’identique, comme c’?tait esquiss? par la firme qui avait remport? le concours d’architecture. Maintenant, soutient-il, il faut passer ? la phase des ?tudes. <>, a-t-il r?v?l?.

Selon le boss de l’UCLBP, les ?tudes sont d?j? termin?es pour les b?timents du Conseil national des march?s publics (CNMP), du palais de Justice, du palais municipal, du minist?re de la Planification et de la Coop?ration externe, etc. Jacques Bien-Aim? dit souhaiter que d’autres bailleurs se manifestent afin de financer la construction d’autres b?timents au bas de la ville. <>, croit-il.