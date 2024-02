La coalition des regroupements politiques lance un appel à la concertation pour une solution à la crise

​

​

La coalition des regroupements politiques pour l’avancement de la démocratie lance un appel à la concertation pour une solution à la crise.

Préoccupée par la situation de crise qui persiste en Haïti depuis des mois, la coalition des regroupements politiques pour l’avancement de la démocratie dans une déclaration conjointe en date du 2 février portant les signatures de Edgard Leblanc, Liné Balthazar, Lukmane Delile, Claude Joseph, Rodolphe Joazile, Esaïe Beauchard, entre autres lance un appel aux forces politiques, économiques, sociales et religieuses pour une large concertation sur une formule de rétablissement d’un pouvoir exécutif conforme à l’esprit de la constitution de 1987.

Toujours dans cette déclaration, la coalition dit s’engager à entamer des discussions avec les autres acteurs et entités politiques pour rechercher un large consensus pour une sortie de crise; travailler pour obtenir le départ du Premier ministre Ariel Henry et mettre en place par consensus un pouvoir exécutif dirigé par un Président et un Premier ministre.

Il est également souligné dans la déclaration que la coalition des regroupements politiques pour l’avancement de la démocratie s’engage à élaborer avec les partenaires politiques une feuille de route axée sur la restauration de l’ordre républicain et de la sécurité sur l’ensemble du territoire, le renforcement et le fonctionnement des institutions républicaines, le respect des engagements internationaux contractés par l’État haïtien, la réforme de la constitution de 1987, l’organisation d’élections inclusives et crédibles pour installer des élus légitimes à la tête du pays.

