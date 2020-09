La Colombie a annoncé mardi avoir franchi le seuil des 20.000 morts en près de six mois, juste au moment où le gouvernement assouplit les mesures visant à contenir la pandémie. La Colombie est le troisième pays le plus touché d’Amérique latine, en nombre d’infections, et le quatrième, en nombre de décès liés au coronavirus. Le ministère de la Santé colombien vient d’enregistrer 389 nouveaux décès du Covid-19, portant le bilan à 20.052 morts depuis la détection du premie…