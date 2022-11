La commune de Saint-Marc annonce la rentr?e des classes pour le lundi 7 novembre

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Fix?e au 5 septembre 2022 puis report?e au lundi 3 octobre, la rentr?e des classes n’a jamais ?t? effective dans le pays ? cause des troubles socio-politiques et la crise du carburant entre autres. Si elle parvient ? la faire, la commune de Saint-Marc sera la premi?re et l’unique commune ? rouvrir les portes des ?coles pour cette ann?e acad?mique. <>, esp?re Walter Montas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.