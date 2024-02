La Conférence Épiscopale d’Haïti invite Ariel Henry à prendre une décision sage pour le bien du pays

​

La Conférence Épiscopale d’Haïti invite le premier ministre Ariel Henry à prendre une décision sage pour le bien de la population.

Dans une note énigmatique publiée ce jeudi 8 février 2024, la Conférence Épiscopale d’Haïti (CEH) invite Ariel Henry à prendre conscience des problèmes sociopolitiques du pays et l’invite à prendre une “décision sage” pour le bien de la population. Le message des évêques de la CEH ressemble à un appel à la démission du premier ministre haïtien très critiqué ces derniers temps par des membres de la population qui protestent dans les dix départements du pays pour réclamer sa démission au pouvoir.

“Témoins de la misère et de la souffrance de nos concitoyens dans les dix (10) Départements du pays, nous, Évêques de la CEH, lançons un vigoureux appel au Premier Ministre, Dr. Ariel Henry, pour qu’il se rende compte de la gravité de la situation actuelle et prenne une décision sage pour le bien de toute la Nation qui est sérieusement menacée dans ses fondements mêmes”, lit-on dans la note de la Conférence Épiscopale d’Haïti.

Par ailleurs, les évêques qui ont signé cette note appellent les autorités à mettre immédiatement un terme à la souffrance du peuple dont la volonté s’est exprimée sur tout le territoire, particulièrement ce 7 février 2024. “Le sang et les larmes ont assez coulé à travers les assassinats, les kidnappings et les viols perpétrés au cours de ces trois (3) dernières années. Nous en avons assez ! Fermez la vanne de sang et cessez de faire compter des morts”, a réagi la CEH face à cette violence sans fin.

La Conférence Épiscopale d’Haïti profite pour exprimer ses sincères condoléances aux familles des victimes des derniers événements. “Nous invitons nos chers Compatriotes à ne pas tomber dans le piège de la violence et des luttes fratricides qui bafouent notre dignité, défigurent notre humanité et déshonorent l’image de notre pays. Mobilisons toutes nos énergies, unissons-nous et engageons-nous, ensemble, résolument, sans violence, sur la route qui nous conduira à l’Haïti nouvelle que nous désirons tous et toutes”, a conclu la note.

