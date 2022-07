La Conf?rence ha?tienne des religieux exige justice pour la soeur Luisa Dell’Orto

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La soeur Luisa Dell’Orto a ?t? sauvagement assassin?e, le samedi 25 juin 2022, ? Delmas 19. C’est un crime de trop pour la Conf?rence ha?tienne des religieux qui dit rester sans voix.

<>, a ?crit l’institution religieuse.

Dans une note publi?e le 30 juin, la Conf?rence ha?tienne des religieux se montre pr?occup?e face ? la machine ? tuer qui emporte tout sur son passage.

<>, s’interroge l’institution catholique, regrettant que nous assistions <> ? une l?thargie qui paralyse tout un peuple.

<>, se d?sole la Conf?rence ha?tienne des religieux.

La Conf?rence ha?tienne des religieux exige que justice soit rendue ? la soeur Luisa Dell’Orto dont le seul crime, dit-elle, a ?t? de s’?tre consacr?e au service de la v?rit?, des jeunes et des enfants qui vivent dans une pauvret? extr?me.

La Conf?rence ha?tienne des religieux en a profit? pour lancer un appel aux autorit?s comp?tentes de diligenter une “enqu?te s?rieuse” pour ?tablir les circonstances et le mobile qui ont conduit ? cette barbarie afin que les auteurs de ce crime odieux soient arr?t?s et d?f?r?s devant la justice.

Apr?s avoir ?t? missionnaire ? Madagascar et au Cameroun, la soeur Luisa a consacr? 19 ann?es au service des enfants pauvres de Cit? Okay ? Port-au-Prince. C’?tait sa fa?on ? elle de s’offrir en sacrifice pour sauver les jeunes de la d?linquance et de toutes les autres d?rives auxquelles ils sont quotidiennement expos?s, a fait savoir la Conf?rence ha?tienne des religieux.

Selon la note, la soeur Luisa a contribu? ?galement ? la formation des s?minaristes comme brillante professeure de philosophie. <>, a indiqu? la Conf?rence ha?tienne des religieux, convaincue que son sang f?rocement r?pandu demeurera une semence de r?conciliation et de paix pour la nouvelle Ha?ti dont r?vent tous les Ha?tiens et toutes les Ha?tiennes.

Tout en pr?sentant leurs sympathies ? la congr?gation de la soeur Luisa, les Petites Soeurs de l’Evangile, qui l’avait g?n?reusement d?sin?e missionnaire pour Ha?ti comme missionnaire, ? sa famille biologique, ? ses nombreux ?tudiants, ? ses coll?gues d’universit?, ? toutes celles et tous ceux qui sont l?gitimement choqu?s et meurtris par le d?part pr?matur? de la soeur Luisa, la Conf?rence ha?tienne des religieux prie pour que Maman Marie, Notre-Dame du Perp?tuel Secours, patronne de notre ch?re Ha?ti, jette un regard de mis?ricorde et de compassion sur notre pays qui d?rive sans qu’aucune main forte ne puisse l’en emp?cher : <>