La CORPUHA enjoint le Premier ministre et les forces de l’ordre a engager des actions pour la liberation du recteur Gerard Dorcely

Sept jours de sequestration et Gerard Dorcely, doyen d’universite est toujours entre les mains des ravisseurs malgre le versement d’une rancon. En conference de presse ce vendredi, la Conference des recteurs et president des universites d’Haiti (CORPUHA) se positionne sur le climat d’insecurite qui sevit dans le pays.

Jean-Robert Charles, president de la CORPUHA, denonce cet acte odieux, criminel et inacceptable, qui, souligne-t-il, interpelle leur conscience citoyenne et doit etre considere comme la derniere goute d’eau qui fait deborder le vase.

<>, s’insurge le recteur Charles, lui qui pense que l’heure a sonne pour que les forces morales intellectuelles et universitaires de la nation haitienne se reveillent de leur sommeil complice et de faire entendre leur voix pour dire non au kidnapping, non a l’insecurite qui gangrene le pays depuis plus de quatre ans.

Le president de la CORPUHA en a profite pour appeler la nation haitienne a entrer en guerre contre le grand banditisme et le gangsterisme economique et politique. <>, indique M. Charles avant d’exiger la liberation de Gerard Dorcely par les forces de l’ordre.

<>, exige la CORPUHA.

D’un autre cote, le president des recteurs decrit la situation critique que connait le pays avec la recrudescence de l’insecurite. <>, presente-t-il. M. Charles insiste plus loin sur le fait que le moment est venu pour que le gouvernement prenne de grandes mesures.

<>, preconise le recteur Charles.

Dans ce meme elan, Jean-Robert Charles en a profite pour interpeller les “vrais” recteurs d’universite a se solidariser avec la victime en fermant les portes de leurs institutions universitaires publiques et privees si des actions ne sont pas engagees dans le delai raisonnable pour aboutir a la liberation du doyen des recteurs.

Pour lui, s’attaquer a un recteur, c’est s’attaquer a tous les recteurs. <>, soutient-il, invitant tous ceux qui souhaitent une Haiti nouvelle, qui souhaitent que les gangs soient maitrises, a les retrouver dans ce combat noble et citoyen pour que les jours qui viennent soient meilleurs.



<>, poursuit le president de la CORPUHA.

De son cote, Franck Charles informe que la CORPUHA va s’arranger en vue d’organiser des ateliers de reflexion pour trouver des elements de reponse sur le phenomene de kidnapping et les proposer au gouvernement. Cela, soutient-il, ne sert a rien de former les portes des universites sans pouvoir en tirer des lecons. Selon lui, leur demarche consiste a tirer des lecons afin de proteger tous les secteurs.